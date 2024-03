Los ‘papeles míos’ del historiador y político que proclamó la II República en Córdoba

Los encontró la antigua directora del IES Luis de Góngora de Córdoba, Maribel García Cano, hace una década. Estaban dentro de un sobre amarillento y avejentado en el que, en puño y letra, se podía leer Papeles míos. Carrera. Y, tras abrirlos, descubrió casi medio centenar de documentos, algunos de ellos de carácter personal, del historiador y político Antonio Jaén Morente, el hombre que proclamó la II República en Córdoba.

Jaén Morente había sido alumno, profesor y director de ese mismo instituto cuando se llamaba Instituto Provincial. Así que, el lote documental, formado por medio centenar de papeles, fue catalogado y se incorporó al archivo del centro. Allí ha estado custodiado hasta que este miércoles, tras la firma de un acuerdo, van a pasar al Archivo Municipal de Córdoba, que salvaguarda desde 2022 buena parte del archivo personal del historiador, tras la donación de la familia.

“Lo primero que hice fue ver qué tipo de documentación había quedado extraviada”, comentaba en el acto de cesión García Cano, quien describió la tremenda emoción que sintió al encontrar ese sobre “amarillento” y roto firmado por el señor Jaén Morente. En su interior había papeles de carácter administrativo, principalmente nombramientos académicos, pero también personales, como recetas de insulina, cartas, documentos políticos y personales.

La exdirectora del centro los catalogó por fecha y temática, y los puso en conocimiento del profesor Manuel Toribio, biógrafo de Jaén Morente, que ha detallado que los documentos abarcan desde 1910 hasta 1935, buena parte de ellos procedentes de su etapa al frente del Instituto Provincial.

La catalogación de los documentos realizada por García Cano permitió alumbrar parte de la historia personal de Jaén Morente, así como su relación con políticos de otra ideología.

Se trataba, por tanto, de un relevante patrimonio documental sobre una figura histórica destacadísima, sobre la que el Archivo Municipal de Córdoba ya tiene fondos. En este sentido, la archivera municipal, Ana Verdú, ha destacado la importancia de que estos archivos no solo preserven la historia en blanco y negro, sino que incluyan la riqueza de las personas y sus vivencias, como lo hizo Jaén Morente, “quien amó tanto a Córdoba que contribuyó a darla a conocer”.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, resaltó la relevancia de que la historia pueda seguir siendo disfrutada por las generaciones futuras, y anunciaba la digitalización de los documentos para facilitar su acceso a todos los interesados.

