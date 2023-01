El mercado renacentista vuelve a La Calahorra a finales de enero

Córdoba regresará al Siglo de Oro el último fin de semana de enero con la instalación de un mercado renacentista en el entorno de la Torre de la Calahorra. El mercado temático -en otras ediciones, medieval-, se volverá a centrar este año en el Renacimiento, bajo la organización de la misma empresa.

La Fragua de Vulcano, especializada en este tipo de actividades, vuelve a tomar las riendas del mercado temático, que este año se celebra del 27 al 29 de enero en todo el entorno de La Calahorra, el Puente Romano y Miraflores.

La empresa concesionaria consiguió la organización durante dos ediciones, en las que el mercado temático sería renacentista y del Siglo de Oro, toda vez que el Ayuntamiento modificó las bases para que este evento pueda adaptarse a otros periodos cuando toque, sin necesidad de expedir una autorización administrativa especial, como ocurrió en los años 2014 y 2015 (cuando el mercado fue de temática romana) y en 2020 (cuando fue el mercado de las tres culturas). En la licitación, ya se pedía a las empresas que especificaran la temática.

Al igual que el año pasado, en el Mercado Renacentista habrá artesanía, alimentación, restauración, animación, danza, música, atracciones y juegos infantiles. La Fragua de Vulcano, empresa especializada en este tipo de eventos, no sólo organizó la edición de 2022, sino que también se encargó de la de 2020 y la de 2019.

Desde 2001 y coincidiendo con la Inauguración de la remodelación de la plaza de la Corredera, se viene desarrollando durante el último fin de semana de enero en Córdoba un mercado temático que inicia su actividad el viernes a medio día y finaliza la noche del domingo. Durante tres años, este mercado se desarrolló en la plaza de la Corredera, la plaza de las Cañas y la plaza del Potro, un entorno idóneo para la temática medieval.

En 2014, se trasladó la ubicación del mercado al entorno del río, junto al Puente Romano y la Torre de la Calahorra. Su temática también se modificó y se optó por montar un mercado romano, que se repitió al año siguiente, con idéntica temática.

En 2016 vuelve el medievo a ser la temática escogida para el mercado temático de enero, si bien la ubicación ya se mantiene en la zona del entorno de La Calahorra. Desde entonces, sólo se ha cambiado la temática en 2020, cuando se realizó el Mercado de las Tres Culturas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!