Luces, villancicos y emoción en la caravana de la ilusión para los mayores por Navidad

Es una tradición más del preludio de las fiestas de Navidad en Córdoba. Una caravana de taxistas recorren las calles del centro de la capital para llevar a los más mayores en una Paseo de la Ilusión que refleja el brillo de las luces navideñas en los ojos de quienes viven en residencias o reciben ayuda a domicilio y esperan este día para volver a ser un poco los niños que fueron.

Taxistas y axuliares convertidos en papás y mamás noeles, guirnaldas de luces en los taxis decorados para la ocasión y, dentro, los ojos brillantes de quienes peinan canas y reciben con ilusión esta iniciativa de los taxistas cordobeses, que cumple este año 18 años como pionera en todo el país. Este año, con la 'normalidad' que ya deja la pandemia, la caravana de los taxistas bate récord y son más de 480 mayores de 20 residencias de la ciudad y mayores que reciben el servicio de Ayuda a Domicilio los que protagonizan esta marcha de la ilusión, cantando villancicos y algunos ataviados con gorros de Papá Noel, para que no le falte nada a su Navidad.

Muchos repiten paseo este año entre los taxistas, como Pepi Nieto, que lo hace por decimocuarta vez. Otros como María del Valle Guerra, se estrenan este año. Pero todos los conductores, voluntarios y trabajadores de las residencias, le ponen toda la ilusión a este día. Los mayores llevan toda la tarde de este martes esperando ansiosos la cita y, vestidos para la ocasión, en los vehículos que les han recogido ya cantan villancicos, esperando ver el alumbrado especial de la Navidad.

Desde la explanada de la Diputación Provincial, ya en caravana, llenan las calles del centro con sus vehículos para transportar a los mayores en un recorrido lleno de ilusión, de recuerdos, de sonrisas y brillo en los ojos de emoción al ver las luces de Navidad. La lluvia, invitada a última hora, no ha impedido que la actividad siguiera su marcha.

La flota más solidaria de taxis -compuesta por 125 vehículos- se deja notar con sus cláxones, sus villancicos y sus luces saliendo desde la Diputación Provincial para encarar Ronda de Tejares y seguir el recorrido por República Argentina, el Paseo de la Victoria y entrar por Puerta Gallegos hasta el Bulevar de Gran Capitán.

Dos coros cantan villancicos a estos mayores, en este entorno, uno en la Iglesia de San Nicolás y el otro en la confluencia entre Gondomar y Tendillas. Luego, la caravana sigue el Paseo de la Ilusión, rodeando las Plaza de las Tendillas y tomando Claudio Marcelo, para finalizar la caravana en la esquina con María Cristina.

Es la cita que no falta en la Navidad de Córdoba desde hace 18 años, a la que cada vez se suman más taxistas y más mayores, para quienes este día se convierte en una jornada muy especial, llena de luces, villancicos y emoción.

