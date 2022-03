Investigadores del Imibic desarrollan una 'app' para confortar los síntomas psicológicos y físicos de pacientes con cáncer

En los pacientes de cáncer es frecuente que aparezcan síntomas psicológicos y físicos asociados a la enfermedad como, por ejemplo, mayor malestar emocional, fatiga, insomnio y una peor calidad de vida. Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) pertenecientes a los grupos de nuevas terapias en cáncer, genética y enfermedades del comportamiento y de endocrinología y nutrición, han desarrollado una intervención basada en las terapias psicológicas de tercera generación, que se complementa con el uso de una aplicación móvil (ACT-ON) en la que los pacientes disponen de actividades diseñadas para fortalecer el efecto de la intervención presencial.

Esta aplicación ha sido desarrollada específicamente para la realización del proyecto e incluye ejercicios de reflexión, de entrenamiento en respiración y mindfulness, que pueden ser completados por los pacientes de forma autónoma en sus teléfonos móviles.

Se trata de un ensayo aleatorizado, controlado y de doble ciego, coordinado por los investigadores Enrique Aranda y Francisco García-Torres, con la colaboración de Ángel Gómez, enfermero de oncología médica, en el que se incluirán 120 pacientes de cáncer reclutados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los investigadores del proyecto esperan observar que después de finalizar la intervención, se produzca un aumento en el bienestar emocional de los pacientes, además de mejoras en la fatiga, el insomnio y la calidad de vida. Esperan también que estos resultados positivos se mantengan al menos seis meses después de terminar la intervención.

Este proyecto ha recibido financiación de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía: Convocatoria PAIDI 2020 y se encuentra actualmente en fase de ejecución.

