La inflación se modera en Córdoba, donde es levemente más baja que en el resto de Andalucía

La inflación se modera en la provincia de Córdoba, donde los precios siguen muy altos pero no tanto como meses atrás. Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) divulgado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación ha bajado dos puntos en septiembre con respecto al mes de agosto. Ahora mismo, en la provincia está en el 9,1%, frente al 11,2% del mes de septiembre. Es, además, levemente mejor que en Andalucía, que está en el 9,2% y similar a la nacional, en el 8,9%.

Ahora mismo, en Andalucía solo Almería con el 8,5% tiene unos mejores datos que los de la provincia de Córdoba en cuanto a inflación se refiere. Jaén, por ejemplo, vuelve a rozar el 10% del IPC, según los datos de Estadística divulgados este viernes.

En Córdoba los precios se han moderado gracias a que los gastos asociados a la vivienda (donde se incluye la factura de la luz) han caído en casi en un 7% en el mes de septiembre. El transporte también ha bajado en 1,1% con el mejor comportamiento de los precios de los combustibles, lo que ha contribuido a aliviar la inflación provincial. En cambio, el vestido y el calzado han aumentado su precio un 1,5% con el fin de las rebajas de verano. Los precios de los alimentos apenas han variado un 0,3%.

Eso sí, en lo que va de año lo que más se ha encarecido ha sido la cesta de la compra. La alimentación es hoy un 14,7% más cara que en septiembre del año 2021. Los gastos asociados a la vivienda han crecido un 13,3% en el mismo periodo de tiempo y el transporte más de un 10%, según los datos del INE. El único valor que ha bajado es el de las comunicaciones, un 2,5% en un año.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado seis décimas en Andalucía durante septiembre con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual se modera hasta el 9,2%, 1,7 puntos por debajo del dato de agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 5,6%.

A nivel nacional, el IPC disminuyó siete décimas en septiembre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 8,9%, bajando de los dos dígitos después de haber encadenado tres meses consecutivos por encima del 10%.

El INE ha rebajado así el dato que avanzó a finales del mes pasado, cuando estimó un IPC del 9%. También ha mejorado una décima el descenso mensual adelantado, desde el -0,6% al -0,7%.

El dato de septiembre es 1,9 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Con esta moderación de 1,6 puntos, la inflación suma dos meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%.

