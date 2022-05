El IES Grupo Cántico gana el concurso escolar de la ONCE

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenente, ha entregado hoy los premios autonómicos del 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE a los colegios ‘San Sebastián’ de La Puebla del Río (Sevilla), ‘General Castaños’ de Bailén (Jaén) y el Instituto de Secundaria ‘Grupo Cántico’ de Córdoba, ganadores andaluces por sus trabajos sobre inclusión e igualdad.

Cardenete felicitado a todos los participantes y en especial a los ganadores de este concurso que promueve la inclusión del alumnado en el sistema educativo, y también a la ONCE por el trabajo desarrollado con esta iniciativa con los centros educativos durante casi cuatro décadas. “Sin duda compartimos la responsabilidad y la obligación de transmitir y asentar en nuestras niñas y niños valores como los de la inclusión y la igualdad de oportunidades como pilares de una sociedad más justa que normalice la diversidad como fuente de riqueza”, dijo el consejero de Educación y Deportes.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, dijo que la razón de ser de la ONCE es que ningun niño o niña se quede atrás respecto a sus compañeros de clase por tener una limitación concreta. “Porque limitaciones las tenemos todos, unos de una manera, otros de otra, unos antes y otros después, pero todos tropezamos en nuestro camino con dificultades concretas que nos condicionan la vida. De lo que se trata es de superar entre todos esas barreras para que nadie se quede atrás”, sostuvo.

En esta edición han participado 20.939 escolares de 299 centros educativos de Andalucía, bajo la coordinación de 391 profesionales de la Educación. A nivel nacional han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos de toda España, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Bajo el lema ‘El camino que nos hace iguales’, este histórico programa de sensibilización educativa ha querido impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE.

La entrega de premios ha estado amenizada por el grupo Gofand con distintos juegos persecutorios en forma de coreografía escénica con los personajes ‘Atrapa-Intolerancias’ y la propia ‘Intolerancia’ y también otra actuación basada en el cuento ‘Mi pequeña intolerancia’, de Mar Pavón y Virginia García. En el acto participado además el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Antonio Ornedo, la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Carmen Cardosa, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, Mar Hormigo, el subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo, la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Eva Pérez, y la directora pedagógica, Carmen de Miguel.

En la categoría A (3º y 4º de Primaria) el trabajo ganador, coordinado por la profesora Toñi García, ha sido para el trabajo El camino de la inclusión’, del CEIP ‘San Sebastián’ de La Puebla del Río (Sevilla).

El cartel ganador en la categoría A dibuja dos árboles juntos, uno de expresión triste, en blanco y negro, sin hojas verdes, y guantes en sus ramas que representan a las personas y otro de colores, alegre, frondoso, con el lema ‘Inclusión’. “Hay personas que sienten que son diferentes a las demás y algunos incluso se sienten superiores”, dicen los alumnos en su descripción. “Pensamos que cada vez debe haber personas así”, subrayan, y abogan por un mundo mucho más rico, colorido, variado y mejor. “Elegimos el camino de la inclusión”, concluyen.

En la categoría B (5º y 6º de Primaria) el trabajo ganador, coordinado por Antonio Navas, ha sido para el trabajo ‘¿Somos iguales o no?’ del centro ‘General Castaños’ de Bailén (Jaén).

Los alumnos de Bailén, ganadores en la categoría B, han querido plasmar en su cartel “que la diversidad nunca es mala, por el contrario nos ayuda”, sostienen. Una fila de pequeños monigotes de colores encabeza el dibujo bajo un cielo coloreado con el lema ‘El que es diferente no se empobrece, se enriquece’, y en la parte inferior se observan varios carteles reivindicativos con distintos símbolos, como la bandera LGTBI, ‘Black lives matter’, ‘Stop bullyng’, o el de la plaz y el feminismo. “Queremos transmitir que todos somos iguales pero a la vez todos tenemos nuestras diferencias y han de ser aceptadas. Y debemos de recibir un trato igual y adaptado a nuestras necesidades”, explican en la descripción de su trabajo.

En la categoría C (ESO y FP Básica) el trabajo ganador, coordinado por Juan Antonio Gavilán, ha sido para el trabajo ‘Secuestro Express’ del IES ‘Grupo Cántico’ de Córdoba. El profesor que ha coordinado al grupo, Juan Antonio Gavilán, agradeció a la ONCE que anime a los centros educativos a trabajar en los valores éticos. “Este es un ejemplo estupendo que debería ser seguido por todos los profesores de Andalucía”, dijo.

El vídeo ganador en la categoría C simula el secuestro del director de un instituto por parte de sus alumnos. La portavoz llama a la policía avisando de que han secuestrado al director debido a que su centro no tiene ascensor, por lo que una alumna de silla de ruedas que estudia allí no podrá acceder a las distintas instalaciones que el centro tiene en sus plantas, a las cuales solo se puede acceder por escalera. La policía pregunta si hay algún adulto, oyéndose al director pedir socorro. El vídeo acaba con la portavoz exigiendo un ascensor para proceder a la liberación del director.

Presidido por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el jurado de esta 38 edición ha estado compuesto por la presidenta de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía, María del Mar Hormigo, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Carmen de Miguel, la delegada de Igualdad de la RTVA, Belén Torres Vela, y el jefe de Prensa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Delgado. Las aulas ganadoras en esta fase autonómica han recibido como premio una emocionante experiencia de escape room.