¿Has pedido el voto por correo? Recibirás la documentación entre el 3 y el 16 de julio

Los ciudadanos que deseen votar por correo para las elecciones generales del 23 de julio recibirán la documentación en la dirección que deseen entre el 3 y el 16 de julio y podrán depositarlo en cualquier oficina de Correos de España como máximo el 19 de julio, cuando finaliza el plazo.

Para ello, la solicitud del voto telemático deberá hacerse como máximo hasta el jueves 13 de julio en cualquier oficina de Correos de España en su horario habitual o por Internet a través de su web. En el documento se debe introducir la dirección donde se vaya a encontrar la persona interesada en votar desde el lunes 3 de julio y hasta el domingo 16 de julio.

Los repartidores de Correos intentarán entregar personalmente a la persona solicitante hasta un máximo de dos veces la documentación. Tras ello, dejarán un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente, donde permanecerá como máximo hasta el día miércoles 19 de julio, cuando finaliza el plazo para que el interesado deposite el sobre con su voto en una oficina de Correos.

Una vez solicitado el voto, la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación necesaria --que incluye las papeletas de los partidos o la inscripción en el censo-- al domicilio o dirección que la persona interesada indique, donde el personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir.

En la solicitud para pedir el voto telemático no es necesario introducir la residencia habitual y es posible indicar la dirección donde se estará de vacaciones, ya sea una segunda residencia, el domicilio de un familiar o incluso un hotel o apartamento.

En el caso de que la persona interesada no se encuentre presente en la dirección indicada --del 3 al 16 de julio--, hasta en dos ocasiones, se dejará un aviso y la documentación con el voto permanecerá en la oficina de Correos correspondiente hasta el día que finaliza el plazo para depositar el voto, el miércoles 19 de julio. Para recoger el sobre, también es necesario que el votante se identifique.

El elector podrá entregar el sobre con el voto y el certificado de inscripción en el censo electoral desde el lunes 3 de julio hasta el miércoles 19 de julio en cualquier oficina de Correos. Allí, Correos seguirá las instrucciones emanadas de la Junta Electoral Central, por lo que cabe la posibilidad de que también pide identificación a la hora de entregar el sobre.

El Servicio de Correos conservará hasta el día de las elecciones toda la correspondencia dirigida a las Mesas Electorales y la trasladará a las mismas desde las 9:00 hasta las 20:00. Terminada la votación, la mesa depositará los votos en la urna y posteriormente se realiza el escrutinio.

Quienes decidan por votar por correo no pueden después hacerlo de manera presencial en la mesa electoral el día de las elecciones, ya que los presidentes de las mesas electorales contarán con un registro en el que figure el nombre y el DNI de los que ya han ejercido su derecho al voto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!