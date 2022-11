Frustración y enfado ante el colapso del Bono de Alquiler Joven: “En vez de pedir disculpas, revisad los criterios”

A las 18:30, es decir, nueve horas y media después de que se abriera el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven de la Junta de Andalucía, la página web habilitada para tramitar las ayudas mostraba el siguiente mensaje: Esta página no funciona. ws050.juntadeandalucia.es no ha enviado ningún dato. ERR_EMPTY_RESPONSE

Colapsada la web de la Junta de Andalucía para solicitar el bono de alquiler joven

Para entonces, en un piso de la calle Damasco, en el corazón de Ciudad Jardín, Virginia y Paco todavía no habían tirado la toalla y seguía refrescando la web cada cierto tiempo, pero hacía tiempo que habían dejado de hacerlo con asiduidad. “Al principio mirábamos cada cinco minutos, y al final, cada hora. Y tenemos grupos y nos avisamos entre todos; pues nadie lo ha logrado hasta ahora”, relataba Virginia a este periódico.

La derrota estaba siendo anímica entre algunos de los jóvenes que han intentado este lunes, sin éxito, conseguir completar el proceso para solicitar el Bono Alquiler Joven de la Junta, que llega con diez meses de retraso desde que el Gobierno lo aprobó. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, defendía este retraso este lunes en Córdoba, aduciendo que el tiempo se había gastado en reforzar la herramienta digital y la web para tramitar las ayudas.

Evidentemente, no se había reforzado lo suficiente. Según los datos de la Junta, la Agencia Digitalización de Andalucía (ADA), había aumentado más de un 50% respecto a su capacidad anterior, si bien el criterio escogido por la Junta para otorgar las ayudas (por orden de solicitud, sin tener en cuenta los criterios económicos) ha provocado una avalancha de solicitudes que han volcado la web y la herramienta durante prácticamente toda la jornada del lunes.

“Más que frustración, lo que piensas al principio es si eres tú o tu ordenador. Yo me he puesto a preguntar en los grupos por ver si me estaba pasando a mí sólo o era la web”, explica Fernando, un joven de 31 años con el que ha contactado este periódico a media tarde y que seguía sin poder solicitar la ayuda. En su caso, comparte piso y es el único que la puede pedir de sus tres compañeros, porque es el único empadronado en la vivienda, ubicada en la avenida de Medina Azahara.

Ni Mozilla, ni Chrome, ni Safari

En el caso de Virginia y Paco, de 31 y 30 años respectivamente, ambos pueden solicitar la ayuda, pues los dos están empadronados en el domicilio y cumplen los requisitos. Se da la circunstancia de que los dos trabajan en casa y con ordenador, así que ambos han estado dándole a F5 durante buena parte del día. Sin resultados. En su caso, podrían ahorrarse un gran pico del alquiler de la casa, con la suerte, además, de que fueron sus propias caseras las que les avisaron de que podían solicitar el bono.

Virginia explica que su caso es poco común. “No todos los jóvenes podemos solicitar la ayuda, porque muchos pisos se alquilan sin pasar por el registro de la Junta, que es requisito indispensable para pedir esta ayuda”, explica la joven, que añade que ella conoce a cinco o seis personas en disposición de pedir la ayuda y que, al igual que ella, no han conseguido pedirla en las primeras nueve horas en las que el plazo ha estado abierto.

Uno de los amigos de los que hablaba Virginia es Adrián. Su caso es peor, puesto que había llegado a pedir en el trabajo que le dejaran entrar más tarde para poder solicitar la ayuda. “Está siendo una jornada eterna. Y lo peor es que, de todos mis amigos, soy el que más lejos he llegado y no he llegado ni a la tercera página”, cuenta Adrián, que vive en Sevilla y dedica más o menos el 30% de su sueldo al alquiler del piso.

Adrián ha probado a hacer el trámite en todos los navegadores disponibles. “Nada, ni Mozilla, ni Chrome, ni Safari... No he podido, tengo ocho borradores interrumpidos. Pero es que da igual, es que el criterio no tiene ningún sentido”, explica este joven, que hoy ha llegado a escribir una queja al Defensor del Pueblo, y ha pasado buena parte del día buscando en Twitter a una sola persona que haya conseguido completar el trámite, también sin éxito.

En vez de pedir disculpas, revisad los criterios. Evidentemente no es justo que aceptéis las primeras 14.000 solicitudes, cuando hay gente que ni ha podido acceder al trámite — Carmen e r r e a p é (@carmenerreape) 14 de noviembre de 2022

Mi ayuda imaginaria

Seguramente, rastreando Twitter, Adrián haya visto las disculpas de la Consejería de Fomento de la Junta, que ha puesto un tuit lamentando el colapso de la web. Ante ello, algunos usuarios le afeaban más el criterio escogido que el fracaso del sistema. “Evidentemente no es justo que aceptéis las primeras 14.000 solicitudes cuando hay gente que ni ha podido acceder al trámite”, le espetaba una usuaria.

Mientras, otro usuario tenía que dejar de refrescar la web para irse a trabajar. “Entro a trabajar ahora y salgo a la 01:00. ¿me voy a quedar sin ayuda por culpa de su incompetencia?”, le preguntaba a la Consejería de Fomento. Otros, se lo tomaban con algo más de humor: “Lo del bono de ayuda al alquiler joven está siendo peor que intentar conseguir las entradas al concierto de Coldplay”, decía una usuaria.

Aunque quizá quien mejor ha captado el sentimiento respecto al fail de la web del Bono del Alquiler Joven ha sido Paco, el compañero de Virginia, que ha ilustrado la frustración juvenil de este lunes en un desternillante viñeta publicada en su Instagram.

“Me he pasado el juego”

Finalmente, a las 19:50, más de diez horas después de que se abriera el plazo y cuando la web seguía dando error, Cordópolis ha logrado localizar en Twitter a una cordobesa que ha completado el proceso. Se trata de Alicia Cárdenas, doctoranda en Derecho Constitucional en Universidad de Córdoba. “A las 15.17h. parece que, por fin, me he pasado el juego. No me lo creo”, decía Cárdenas en un post de Twitter que ha sido recibido con incredulidad por parte de otros usuarios.

“Me han salido 292.397 errores. Todos los números posibles... No he hecho nada especial para conseguirlo, se ve que he tenido suerte. Me ha sacado en todos los momentos, incluso en el de la firma. Si insiste mucho el error, creo que es mejor cerrar buscador e iniciarlo de nuevo”, relataba esta joven sobre cómo ha sido el proceso hasta lograr culminar su solicitud. En su caso, según explica, lo ha hecho con Mozilla Firefox, aunque reconoce que iba probando con todos a la vez.

Además, Cárdenas ha llegado a hablar con la consejería, que le recomendó que “pusiera un correo para dejar constancia de la odisea”. “La dirección es: atencionciudadania.cfiot@juntadeandalucia.es, por si sirve de algo”, señala la única cordobesa que este periódico ha podido encontrar que ha sido capaz de completar el proceso de solicitud del bono de alquiler joven.

Desde antes de las 9h. en la web de @FomentoAND @AndaluciaJunta para solicitar el bono joven al alquiler de vivienda. A las 15.17h. parece que, por fin, me he pasado el juego. No me lo creo. pic.twitter.com/DzcUftAl0n — Alicia Cárdenas Cordón (@AliciaCarCor) 14 de noviembre de 2022