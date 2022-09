Facua Córdoba denuncia la venta de entradas para una fiesta de fin de año sin licencia

Facua Córdoba ha advertido de que el restaurante La Casa del Agua ha comenzado la venta de entradas para su fiesta de fin de año en la ciudad sin contar aún con la licencia obligatoria de la Gerencia de Urbanismo que permite la celebración de este tipo de eventos.

El restaurante ha comunicado la puesta a la venta de las entradas a través de sus redes sociales, por un precio de 55 euros las primeras quinientas -que ya han sido vendidas, según publica la empresa- y por 65 euros el resto, detallando que se deben abonar ya 20 euros en concepto de reserva más otros 5 como gastos de gestión. La entrada incluye recena, seis consumiciones “de primeras marcas”, photocall, show en directo y “mucho más”, según indica la publicidad.

En este sentido, la asociación ha puesto en conocimiento del Servicio de Consumo municipal este hecho, al comprobar, además, que ni en la cartelería que anuncia la fiesta, ni en sus redes sociales, el restaurante detalla la información obligatoria que debe suministrarse a quienes acudan al evento.

Igualmente, FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba y ante la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Qué dice la ley

Así, el artículo 15 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, recoge como derechos de los usuarios “la devolución de las cantidades satisfechas por la entrada o localidad y, en su caso, a la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo público o la actividad recreativa sea suspendido, aplazado, o modificado en sus aspectos sustanciales”.

Además de lo anterior, tampoco se exponen las condiciones de admisión en relación a la edad del consumidor para asistir a este evento ni la prohibición en su caso de venta o consumo de alcohol por parte de los menores, como se establece en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, así como por la Ley 13/1999.

La asociación señala que la falta de información en estos eventos supone que los usuarios estén en una posición de indefensión, ya que no se les garantiza la devolución del importe de la entrada si se dan una serie de condiciones, como la modificación de la programación, el exceso de aforo, la no obtención de los permisos por parte del local, etc.

FACUA Córdoba recuerda que las entradas o invitaciones expedidas para estas fiestas deberán contar con “el número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento” según recoge el artículo 19 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Este mismo decreto fija que cuando el aforo es igual o superior a 300 personas, es obligatoria la presencia de vigilantes de seguridad debidamente identificados y cualificados. Además, cuando se cumplan estas circunstancias, se debe contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos previstos en el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Denuncia en 2019 y responsabilidad municipal

La asociación también recuerda que ya denunció en noviembre de 2019 a La Casa del Agua por vender entradas para la fiesta de final de aquel año sin contar tampoco con ninguna autorización.

En aquella ocasión, denuncia FACUA Córdoba, el Ayuntamiento no llegó nunca a dar respuesta a la denuncia, evidenciando una clara dejadez de funciones por parte del Consistorio, lo que ha provocado que tres años después el restaurante vuelva a incurrir en la misma infracción, vulnerando los derechos de los consumidores.

La asociación señala que corresponde al Consistorio la realización de las actividades de inspección, control y, en su caso sanción, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley 13/1999 mencionada anteriormente, así como en el artículo 3 del Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, aprobado por el Decreto 165/2003, de 17 de junio.

Por todo ello, FACUA Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias en materia de inspección de este tipo de establecimientos. A su vez, exige que se realicen las investigaciones oportunas para un control rígido de estas fiestas.