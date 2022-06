Euforia en el PP de Córdoba tras hacer historia en Andalucía: “Daremos voz a todos los cordobeses”

Historia en el PP cordobés. La formación capitaneada en Córdoba por Jesús Aguirre se ha hecho con siete parlamentarios, datos nunca antes conseguidos en unas elecciones andaluzas. En el recuerdo quedan los cinco obtenidos en 2008 y en 2012 y los tres que han ocupado sus cargos durante la ya pasada legislatura.

Con esta victoria, el PP registra el segundo triunfo en la provincia de Córdoba de todas las elecciones autonómicas. Con el 100% de los votos escrutados, el PP ha obtenido el 46,53% de los votos, es decir, 71.194 cordobeses le han dado su confianza. El PP ha conseguido ganar en grandes bastiones de la izquierda provincial, como son los municipios de Palma del Río y Castro del Río.

Con este resultado, los parlamentarios populares cordobeses que llegarán a San Telmo serán Jesús Aguirre Muñoz, Araceli Cabello Cabrera, Antonio Repullo Milla -quien no ha estado esta noche en el escrutinio y posterior celebración-, Beatriz Jurando Fernández de Córdoba, Adolfo Molina Rascón, Montserrat Paz Jurado y Aurelio Fernández García.

Entre banderas de Andalucía, y alguna del PP, y bajo un manto de aplausos y vítores, los militantes han llevado en volandas a Aguirre, recibimiento que ha ido acompañado de gritos de “se nota, se siente, Juanma, presidente” y vítores al alcalde de Córdoba, José María Bellido. El presidente del PP de Córdoba y también candidato, Adolfo Molina, ha sido el encargado de tranquilizar a las masas, a quienes ha agradecido su confianza, al igual que a José Antonio Nieto, que ha recibido el aplauso de los militantes “por el campañón” puesto en marcha en la provincia de Córdoba.

Pero Molina ha querido templar la alegría recordando que “ahora toca el momento de demostrar que estamos para todo el mundo” ya que “esta confianza no nos pertenece, sino que está prestada. Hay que devolver a los cordobeses el apoyo que nos han dado”. No obstante, la euforia ha sido imposible de controlar y más aún para el candidato Jesús Aguirre “el mejor consejero que ha tenido Andalucía en su historia”, ha descrito Molina.

El que fuera el titular de Salud durante esta legislatura ha señalado que los parlamentarios cordobeses seguirán “transmitiendo lo que sabemos hacer, que es trabajar”, porque ellos son “gente del tajo”. Con esta representación en el Parlamento de Andalucía, Aguirre ha asegurado que su partido dará voz “a todos los cordobeses, independientemente de que nos hayan votado o no”.

El PP ha ganado en toda la provincia de Córdoba salvo en nueve municipios, donde los resultados se ha repartido de la siguiente forma: ha sido el segundo partido más votado en El Viso, Santa Eufemia, Conquista, Villaharta, La Guijarrosa, Montalbán, Montemayor y Zuheros, mientras que ha quedado como tercera fuerza en Espejo, donde ha ganado el PSOE.

La provincia de Córdoba ha registrado una participación del 62,23%, es decir, 160.711 personas han ejercido su derecho al voto. Ha registrado, así, un aumento de la participación en comparación con las anteriores elecciones, cuando el porcentaje se situó en el 61,03% de la población. Por ende, la abstención ha bajado hasta el 37,77%. Los votos nulos registrados han supuesto el 0,79% del total -1.269 papeletas- y se han contabilizado 1.699 votos en blanco, es decir, un 1,07%.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!