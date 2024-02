Entregan 5.000 firmas al Ayuntamiento contra la decisión de no prorrogar las licencias para la venta de prensa

La Asociación Profesional Provincial de Vendedores de Prensa (Aveprenco) ha entregado al Ayuntamiento de Córdoba un total de 5.000 firmas para que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, reconsidere su decisión de no aprobar una prórroga de las licencias para la venta de prensa en kioscos, como así se ha aprobado en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, o Málaga, donde se aprobó la semana pasada.

En los años 80, Córdoba tenía 50 quioscos de venta de prensa y publicaciones. Hoy tan solo quedan 20, de los cuales, diez se encuentran en la zona Centro, que engloba el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, El Bulevar de Gran Capitán, Tendillas y la Plaza de Colón. Sin embargo, entre 2025 y y 2027 expirarán las licencias que les fueron concedidas en los 70, que tenían una duración de 50 años. La solución planteada por estos trabajadores es ampliar el periodo de las licencias hasta los 75 años, tal y como contempla la legislación.

Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no trabaja con esta perspectiva de futuro, lo que llevó los quiosqueros a levantarse el pasado año. La intención de Urbanismo será sacar a concurso las concesiones administrativas para instalar un quiosco de prensa. En el caso de que hubiera dos solicitudes para una misma ubicación, se procedería a un sorteo,

Tal y como ha apuntado Aveprenco, es “un agravio comparativo injustificable que, en las recientemente aprobadas ordenanzas de venta ambulante de Córdoba, se haya acordado prorrogar las licencias de esos profesionales, pasando de los ocho años de vigencia que contemplaban las anteriores ordenanzas a los 30 que conceden las aprobadas”. “Mientras tanto”, continúa, “a los profesionales de la venta de prensa se les deniega la misma petición por ser”ilegal“.

La asociación solicitó en noviembre del pasado año un reunión para tratar este asunto con el regidor, aunque todavía no ha obtenido respuesta. En caso de no llegar a un acuerdo, Aveprenco lamenta que en 2025 se producirá la desaparición de todos los kioscos de prensa del Centro de Córdoba y que se sumarían a los 32 quioscos que permanecen cerrados desde hace años en la ciudad“.

