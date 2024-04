Empresas gacela: 73 firmas de Córdoba sobresalen por su alto crecimiento

La provincia de Córdoba cuenta con un total de 73 empresas gacela, denominación que se utiliza para aquellas compañías de más de diez trabajadores que sobresalen por un alto crecimiento. Empresa gacela es aquella que, partiendo de diez empleados, es capaz de duplicar su tamaño en un breve espacio de tiempo, ya que presentan tasas de crecimiento superiores al 20% durante al menos tres años consecutivos. Así, estas 73 firmas suponen el 5,6% de las empresas con ese número de empleados en la provincia cordobesa, que ascienden a 1.301.

Son datos del Observatorio de Empresas Gacela 2024 que acaba de presentarse y que estudia la evolución en España de las empresas de alto crecimiento, analizándolas por territorios a escala autonómica, provincial y municipal y por sectores de actividad, en una colaboración de la Fundación Cotec con la Universidad de Sevilla.

Los datos sobre las empresas gacela de la provincia de Córdoba señalan que generaron 3.629 puestos de trabajo, con una media de 50 empleos cada una de ellas.

Destacan, por ser las cinco empresas que crearon más puestos en el periodo comprendido entre 2019 y 2022, cinco compañías: Ineprodes SL (1.208 empleos), Ecointegral Ingeniería SL (208 empleos), Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (179 empleos), Grupo Puma España SL (175 empleos) y Cítricos de Palma SL (147 empleos).

Estas empresas gacela cordobesas se distribuyen en un total de 32 ramas de actividad, entre las que destaca por ser la que concentra mayor número la del sector del comercio al por mayor e intermediarios del comercio.

Córdoba capital: 35 empresas gacela

El Observatorio de Empresas Gacela 2024 recoge también las firmas de Córdoba capital, donde existen 35 firmas de este tipo en el municipio, el 5,8% de las 599 empresas de diez o más trabajadores que hay.

La presencia de empresas gacela en España es del 4,9%, por lo que tanto Córdoba provincia como capital están por encima de esa media nacional.

En Córdoba capital, las empresas gacela generaron 1.343 empleos, con una media de 38 cada una. De la capital destacan por el mayor número de puestos de trabajo las firmas Ecointegral Ingeniería SL (208 empleos), Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (179 empleos), Grupo Puma España SL (175 empleos).

Las empresas gacela de la capital se distribuyen en 22 ramas de actividad y también concentra el mayor número el sector del comercio al por mayor e intermediarios del comercio, con cinco empresas. Le siguen los servicios de comida y bebida (4), el comercio al por menor (3) y la construcción de edificios (3).

Datos de empresas gacela en Andalucía y España

En cuanto a empresas gacela en Andalucía, el estudio muestra que en la comunidad autónoma existen 743 compañías de este tipo, el 5,6% del total de las 13.098 firmas andaluzas con diez o más trabajadores.En total, las empresas gacela de Andalucía generaron 39.879 puestos de trabajo, con una media de 54 por cada una de ellas.

En España, el número de empresas gacela ha aumentado ligeramente entre el trienio 2019-2022 respecto al 2018-2021, aunque sus cifras quedan aún lejos de las cifras previas a la pandemia: pasan de 4.588 a 5.210, pero lejos de las 7.336 que había antes de que se contabilizara el año negro de 2020. No obstante, la capacidad de estas empresas de alto crecimiento para crear empleo es evidente: entre 2019 y 2022 crearon 400.000 puestos de trabajo, mientras que las no gacelas destruyeron alrededor de 50.000.

Estas empresas están caracterizadas por una gran capacidad de creación de empleo. En 2019, el tamaño medio de las empresas gacelas era de 50 trabajadores, frente al de 62 de las no gacelas. En 2022, ha pasado de ser de 124, mientras que las no gacelas se han mantenido en 62. Eso se ha traducido en una creación de empleo de 385.007 puestos de trabajo en ese período, mientras que en las no gacelas se destruyeron 48.977.