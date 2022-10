Detectados tres casos de gripe aviar entre cigüeñas encontradas muertas en el Guadalquivir

Técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía detectaron el pasado martes 11 de octubre tres casos de gripe aviar entre un grupo de cigüeñas que fueron halladas muertas en la margen derecha del río Guadalquivir, en el término municipal de Córdoba. El foco detectado es de “alta patogeneidad en aves silvestres”, del serotipo H5N1, según las fuentes consultadas por este periódico.

El 11 de octubre fue la fecha en la que se confirmó el foco. Eso sí, se sospecha de que las aves pudieron infectarse sobre el 25 de agosto de este 2022, según las primeras investigaciones realizadas. Se trataría, aseguran las fuentes, de un foco primario y se desconoce cómo se pudieron contagiar estas aves silvestres.

De momento, solo consta la muerte de estas tres cigüeñas a causa de la gripe aviar y se desconoce si hay más aves silvestres que puedan estar afectadas en la zona. La Junta de Andalucía ha arbitrado medidas de control en la zona, con una vigilancia general y selectiva para determinar si pudieran existir más casos.

La influenza aviar, o también conocida como gripe aviar, es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Existen varias cepas del virus de influenza aviar, las cuales pueden clasificarse, de forma general, en dos categorías según la gravedad de la enfermedad en las aves de corral:

- Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que suele causar una enfermedad leve que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida e, incluso, sin presentar sintomatología

- Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), provocando signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad.

Las enfermedades requieren distintos tipos de medidas de prevención, control así como gestión de las mismas. En este sentido, el Reglamento 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por la que se establece una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista.

La circulación de los virus de la influenza no es un fenómeno nuevo. Es una enfermedad de distribución mundial si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea en las distintas áreas del planeta.

