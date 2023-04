Córdoba vive las noches más cálidas de abril desde que hay registros

Este mes de abril de calor inédito no solo quedará en los registros históricos de temperaturas en Córdoba por las máximas, sino también por las mínimas. Córdoba Aeropuerto ha sumado dos noches seguidas con las temperaturas mínimas más cálidas desde que hay registros.

El observatorio meteorológico de Córdoba Aeropuerto registró en la madrugada del viernes una temperatura mínima de 16.7 ºC. Y el termómetro no ha bajado de los 17.6 ºC en esta pasada noche. Ambos registros superan las temperaturas mínimas más cálidas que hasta ahora constaban en un mes de abril para la capital cordobesa.

Hasta ahora, la temperatura mínima más cálida registrada en Córdoba Aeropuerto era de 16.4 ºC.

La previsión para este fin de semana señala que, tras los casi 39 grados alcanzados durante la tarde del jueves, las máximas irán dando un progresivo y leve respiro hasta cerrar el fin de semana con máximas de unos 32 grados en el valle del Guadalquivir. Unas temperaturas que, a pesar del descenso, seguirán situándose unos ocho grados por encima de lo normal.

La entrada de flujo de poniente desde la tarde del viernes, permite que las temperaturas inicien un descenso que se notará especialmente durante la jornada de este sábado. Sin embargo, el arranque del fin de semana ha quedado protagonizado por unas mínimas insólitas en toda la provincia.

