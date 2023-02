Autismo Córdoba busca apoyo económico para hacer realidad su nuevo centro integral de recursos

La asociación Autismo Córdoba ve cada vez más cerca la posibilidad de construir el nuevo centro de recursos permitirá a las personas usuarias tener todos los servicios unificados y dotar a la ciudad de un lugar de referencia para las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.

Para lograr la financiación adecuada, este martes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, y la presidenta de la asociación Autismo Córdoba, Francisca Suárez Segovia, han presentado la campaña #SomosAzul, con la que este colectivo sensibiliza a la sociedad sobre la realidad de las personas con TEA y busca apoyos para construir un nuevo centro de recursos que permita prestar los servicios adecuados a las personas con TEA.

El objetivo es lograr los fondos que permitan a la asociación construir un lugar de referencia en Córdoba donde usuarios y familiares puedan compartir espacio y generar situaciones de encuentro y realizar las diferentes actividades y programas que ahora desarrollan de forma descentralizada, repartidos en dos locales (uno para menores de edad y otro para mayoría de edad).

Suárez Segovia ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba cedió a la asociación los terrenos de la Avenida del Aeropuerto en 2016, y la entidad sin ánimo de lucro continúa trabajando para reunir el total de los fondos necesarios que completarán muy pronto la obra de su centro de recursos. Así, ha remarcado que la asociación cuenta en este momento con una sólida y estable situación financiera que les permite acometer un proyecto de esta envergadura.

Además, ya dispone de licencia de obras y actualmente se está trabajando con las familias para conocer las diversas necesidades a las que debe dar respuesta y terminar el proyecto con un edificio pionero en la atención de estos trastornos. El último presupuesto es de 1,5 millones de euros.

Para requerir la financiación, la Universidad de Córdoba ha realizado un plan de viabilidad económica a la asociación, para facilitar la captación de préstamos en entidades financieras. La presidenta de Autismo Córdoba ha defendido que, para las familias, supondrá un cambio importante en su forma de vida, dado que el espacio dispone de los aspectos necesarios para favorecer situaciones y actividades que respeten las características de las personas con TEA en cuanto a favorecer un entorno respetuoso, garantizar sus derechos y minimizar los desplazamientos y gestiones.

El centro será un sitio de referencia al que las personas que tengan un diagnóstico TEA, o sospecha de tenerlo, puedan acudir. Un lugar en el que se les atenderá, explicará y acompañará en todo momento. Igualmente, en el centro se realizarán servicios específicos que sean de utilidad para las personas del espectro entendiendo sus necesidades según sus características individuales y según el momento vital en el que se encuentren, tanto ellos como sus familias.

La descentralización actual, según ha explicado Francisca Suárez, impide que la asociación pueda concertar plazas con las administraciones públicas, lo que hace recaer casi todo el peso económico de los servicios que ofrece en las familias de las personas con TEA.

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha destacado que “uno de cada cien niños nace con Trastornos del Espectro Autista, un 1% de los niños de Córdoba, es una situación mucho más habitual de lo que nos pudiera parecer”, y ha afirmado que “eso nos tiene que hacer reflexionar a todos, tanto desde las administraciones públicas como desde toda la sociedad, de lo importante que es colaborar con estas causas”.

Bellido ha resaltado la implicación de las instituciones y entidades cordobesas, Emacsa y Diputación de Córdoba, que respaldan con su patrocinio esta campaña y ha animado a tantas entidades como sea posible a colaborar con Autismo Córdoba para que “puedan hacer realidad su sueño”.

Como ya hiciera en 2022, la Asociación ha querido despertar expectación en torno a una fecha, el 2 de abril, Día Mundial del Autismo, y ha anunciado que Córdoba volverá a ser protagonista de un evento exclusivo cuyos detalles se presentarán en próximas fechas en profundidad.

La campaña #SomosAzul, ideada y producida por el estudio de comunicación Alas6enlaPlaya, se desplegará durante los próximos meses a través de los medios de comunicación y las redes sociales del colectivo. Su principal objetivo es que los cordobeses conozcan las singularidades de las personas con TEA y las dificultades a las que se enfrentan ellas y sus familias en su vida diaria.

Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1995 gracias a la implicación de familiares de personas con TEA, y facilita respaldo y servicios específicos para las personas con este tipo de trastorno y sus familias en la provincia de Córdoba.

