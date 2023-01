Un alumno de la Escuela de Joyería de Córdoba gana el primer premio en el concurso internacional Progold

Erardo Ruy, alumno de la Escuela de Joyería de Córdoba, centro perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo, ha logrado el primer puesto en los Premios PROGOL3D Contest, certamen internacional de diseño de joyería en 3D para estudiantes organizados por el conocido proveedor italiano y que este año ha cumplido su séptima edición. Entre los finalistas, también hay otra española, la estudiante de la Escuela EASD Valencia María Cortez.

El alumno de Córdoba se hizo con la mayoría de los votos del jurado y del público con un anillo articulado diseñado para ejecutarse con platino y diamantes. Se trata de una pieza que destacó entre los 50 diseños presentados por estudiantes de escuelas españolas, italianas y chinas que acudieron al concurso.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha destacado la “oportunidad que supone este tipo de certámenes para el alumnado del centro, ya que sirve para reconocer su trabajo. Nadie mejor que sus alumnos para representarnos y hablar del talento y trabajo de Córdoba”.

Esta es la cuarta ocasión en la que participa la Escuela de Joyería, ha informado Gálvez, quien ha insistido en la “importancia de estar entre los ganadores de tan prestigioso concurso, que supone un reconocimiento al valor y potencial de la creatividad de los futuros profesionales del sector joyero cordobés, así como del buen hacer y el trabajo que día a día se lleva a cabo en esta Escuela de Joyería de Córdoba, que es también Centro de Referencia Nacional”.

La responsable territorial ha querido seguir animando a los alumnos para que aprovechen al máximo iniciativas de este tipo, “que les permite exponer su trabajo a nivel de profesionales”.

Un éxito para la joyería española que “nos recuerda la importancia de la promoción de la formación y su apuesta prioritaria a nivel europeo a través de la Escuela de Córdoba y de todos los centros asociados a la Red Estratégica de Escuelas”, señala el director del CRN, Mariano Romero.

“Andalucía y Córdoba se consolidan como ejes de la excelencia formativa y un orgullo para todo el sector que demuestra cómo la colaboración público-privada, entre empresas e instituciones, es la clave para el desarrollo de nuestra industria”, añade Romero.

El Centro de Referencia Nacional de Joyería apoyó a más de 50 empresas participantes y visitantes una de las citas más importantes del mundo, justo la que marca el inicio de las ferias joyeras.

