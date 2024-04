Alertan de la vuelta de los fraudes de los falsos revisores del gas.

La Asociación Española de Consumidores ha informado del regreso de uno de los fraudes más habituales en el ámbito del consumo: el relacionado con la visita de falsos revisores del gas para realizar su trabajo en los domicilios.

Así, los autores de estos fraudes acuden a las viviendas haciéndose pasar por inspectores de la empresa del gas señalando que deben realizar la revisión de la instalación y exigiendo el pago de los supuestos trabajos realizados. La asociación señala que las víctimas de estos fraudes suelen ser personas de avanzada edad y, por tanto, muy vulnerables. De hecho, la organización ha empezado una campaña de atención y formación de los consumidores vulnerables que tiene especial incidencia en las actuaciones de información para personas mayores.

Para evitar ser víctimas de estos fraudes, la asociación aconseja conocer cuándo hay que hacer la revisión de estas instalaciones, ya que la obligación legal es pasarla cada cinco años. Para ello, la empresa distribuidora debe enviar una notificación para comunicar la fecha de la revisión. Por tanto, si no se ha recibido dicha notificación, no se debería permitir el acceso de nadie a la vivienda. Además, esa revisión no se paga en el domicilio, sino que irá en la factura del suministro de gas canalizado.

En el caso del gas butano, también se tiene la obligación de pasar una revisión de la instalación cada cinco años. En este caso, es la persona usuaria la que debe concertar la visita con la empresa que debe realizar la revisión entre las que están autorizadas para hacer esa actuación.

En ambos casos, el consumidor tiene derecho a solicitar la identificación del personal de la empresa que se presente en su domicilio para efectuar la revisión. Si la revisión arroja un resultado favorable, la empresa instaladora deberá facilitar el oportuno Certificado de la Revisión. Es recomendable conservar dicho certificado hasta la próxima revisión. Si se han tenido que cambiar piezas (por ejemplo, el regulador), el usuario tiene derecho a solicitar las piezas que han sido sustituidas. Por contra, si considera que puede estar siendo víctima, de un posible fraude, la asociación recomienda avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.