Doña Mencía pide el cierre perimetral y de la actividad no esencial por su tasa disparada

El alcalde de Doña Mencía (Córdoba), Salvador Cubero (IU), ha dicho este martes esperar que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba, en su reunión del próximo jueves para analizar los datos epidemiológicos en la provincia relativos al Covid-19, proponga el "cierre perimetral" del municipio "y también el de la actividad no esencial", que el propio Consistorio ya recomienda "a comerciantes y hosteleros" de la localidad, mientras que pide a todos los vecinos "su autoconfinamiento voluntario".

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Cubero ha explicado que, con la actual tasa de 2.296,9 casos de Covid por cada 100.000 habitantes que registra la localidad, de 4.615 habitantes, y "con 106 casos activos, según los datos oficiales" de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, lo lógico es "tomar medidas, y cuanto antes mejor", para atajar el incremento constante de casos de coronavirus que se viene produciendo desde la pasada semana.

De hecho, según teme el alcalde, "el número de personas que darán positivo en Covid" en el municipio "subirá" en los próximos días, "porque hay muchas personas haciéndose pruebas", al ser contactos de las ya afectadas, de modo que Cubero espera que la Junta adopte las citadas medidas restrictivas con la movilidad y la actividad en Doña Mencía, algo que, en realidad, ya le pidió el Ayuntamiento a la Administración autonómica el pasado viernes, cuando vieron que desde el día anterior la tasa de incidencia del Covid "subió de 496 a 975 casos".

Por ello, a juicio de Cubero, "no tiene sentido que, conociendo esos datos, haya que esperar una semana", desde la reunión del pasado jueves del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta en Córdoba, para que este próximo jueves, como pretende el Ayuntamiento, "se tome una decisión" que Doña Mencía precisaba ya la pasada semana.

Así, aunque para el alcalde es positivo que Salud haya programado para este miércoles un cribado poblacional del Covid en Doña Mencía, al que Cubero llama a participar a los 460 personas citadas, lo cierto es que se necesitan otras medidas, como las ya adoptadas por el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, en cuanto al cierre de instalaciones municipales, o el haber recomendado a los mencianos que se autoconfinen y a los hosteleros y comerciantes de actividades no esenciales "que cierren" sus establecimientos, algo que, según ha resaltado, "están haciendo masivamente y con una responsabilidad admirable".

Fuente-Tójar, con una tasa de 1.051,1 casos, espera seguir en nivel 2 y sin cierre

La alcaldesa de Fuente-Tójar (Córdoba), Marifé Muñoz (PSOE), ha dicho este martes esperar que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba, en su reunión del próximo jueves para analizar los datos epidemiológicos en la provincia relativos al Covid-19, "mantenga el nivel de alerta 2 que ya acordó en su reunión del pasado jueves" para Fuente-Tójar, y que el municipio siga sin cierre perimetral y con su actividad no esencial abierta, a pesar de presentar este martes una tasa Covid de 1.051,1 casos.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Muñoz ha recordado que, de hecho, el Comité decidió el pasado jueves "no proponer para cierre perimetral" a Fuente-Tojar, a pesar de presentar entonces una tasa de 600,6 casos, en base a la evaluación de riesgos específica que se recoge en el Decreto del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, y que permite no cerrar a aquellos municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada a 14 días, pero que tienen 1.500 habitantes o menos, dándose el caso de que Fuente Tójar cuenta con algo más de 670 vecinos.

La alcaldesa de la localidad ha argumentado que, en realidad, aunque la tasa haya aumentado y se superen ahora los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo cierto es que "en el pueblo solo hay cinco casos activos, que están controlados y aislados" en sus propios domicilios, pues cuatro de ellos pertenecen a una misma familia, "que no salen de su casa, como tampoco lo hace la otra persona que también ha dado positivo en coronavirus".

Estos datos, según ha aclarado la alcaldesa, los tiene, no porque se los facilite la Consejería de Salud y Familias de la Junta, sino porque la llaman a ella directamente los vecinos afectados, en un pueblo donde todos se conocen o son familia, y en donde, además, "con que haya menos de diez casos de Covid ya se supera la tasa de 1.000, y eso es algo que no tiene pies, ni cabeza".

Por ello, Muñoz ha opinado que "esa tasa tiene sentido para una ciudad o para municipios grandes, pero no es válida para evaluar la incidencia del coronavirus en un pueblo pequeño como Fuente-Tójar, donde con tener tres casos y medio ya superamos la tasa de 500", agradeciendo la alcaldesa que, precisamente, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba esté teniendo en cuenta esta circunstancia, y no tome solo la tasa como única variable para proponer o no medidas restrictivas.

Espera Marifé Muñoz, por tanto, que de nuevo se tenga en cuenta, el próximo jueves por el referido Comité, la situación particular de Fuente-Tójar, y que "proponga que se nos mantenga en el nivel de alerta 2", sin cierre perimetral, ni tampoco de la actividad no esencial, asegurando la alcaldesa que, "si realmente ello supusiera un peligro" para sus vecinos, ella sería "la primera en pedir que se adoptaran medidas restrictivas, pero ahora no es el caso".