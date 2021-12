Detectado un meteroide cruzando el cielo de Córdoba de madrugada

El astrofísico José María Madiedo ha informado de la detección de una enorme bola de fuego que surcó, de madrugada, los cielos de la provincia de Sevilla y Córdoba. Según ha detallado, esta bola de fuego cruzó el cielo nocturno en la noche del 7 de diciembre, sobre las 2:13 (hora local peninsular española). Debido a su alta luminosidad, pudo ser vista desde las zonas sur y centro del país.

El evento ha sido analizado por el investigador responsable del proyecto SMART, el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC. Este análisis ha permitido determinar que la roca que originó este fenómeno entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 90 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide. Estas rocas que se cruzan con la órbita de la Tierra reciben el nombre de "meteoroides".

El brusco rozamiento con la atmósfera a esta enorme velocidad hizo que la roca (el meteoroide) se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 105 kilómetros sobre el noreste de la provinicia de Sevilla, sobre la vertical de un punto situado entre las localidades de La Puebla de los Infantes y Peñaflor. Desde allí avanzó en dirección noreste y se extinguió a una altitud de unos 58 kilómetros sobre el suroeste de la provincia de Córdoba, casi sobre la vertical de la localidad de Hornachuelos. La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 50 kilómetros.

Esta bola de fuego ha sido registrada por los detectores del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Sevilla, La Sagra (Granada), Sierra Nevada, Huelva, Aljarafe, Calar Alto y La Hita (Toledo). También ha sido grabada por la estación de detección ubicada en Madrid (operada por Jaime Izquierdo, Universidad Complutense de Madrid). SMART es un proyecto que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!