'Los Apañaos' convierten a Encinas Reales en epicentro de la restauración social

Cinco hombres y una mujer con diversidad funcional, coordinados por Francisco Migueles Pérez, son 'Los Apañaos' y han convertido a su pueblo, Encinas Reales (Córdoba), en epicentro de la restauración social, pues los alumnos de este taller formativo, no solo aprenden a cocinar para hacer de ello su profesión y tener una salida laboral, lo cual ya es mucho para este colectivo poblacional, sino que, además, los menús que elaboran mientras se forman se reparten gratuitamente entre los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de su pueblo.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Encinas Reales, Gabriel González Barco (PSOE), ha destacado que, tan original e innovadora es esta iniciativa del Ayuntamiento, que respalda financieramente la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), que son ya “varios ayuntamientos” de otros municipios los que “nos están pidiendo información sobre el curso”, que conlleva también la participación voluntaria y altruista de “cocineros profesionales” y que incluso apoya algún chef “con estrella Michelín”.

Así, cocineros profesionales de Encinas Reales, de otras localidades cordobesas y también de la aledaña provincia malagueña, además de vecinos del propio pueblo con experiencia en los fogones, se inscriben para poder pasar una jornada en la cocina con 'Los Apañaos' y “vivir así una experiencia culinaria muy especial”, para ellos y para los alumnos de este taller, que comenzó el pasado febrero y que concluirá el próximo 28 de junio, dando a los alumnos “una titulación homologada”.

En este sentido, González Barco considera que es “responsabilidad” del Ayuntamiento, con apoyo de la Diputación, “intentar dar salidas laborales al máximo de gente posible, centrándonos específicamente en quienes tengan más dificultad a la hora de acceder a un curso de formación” que, en este caso, está “adaptado de manera individualizada” a cada alumno, “para procurarles que el día de mañana pueden tener una salida laboral y, sobre todo, de integración también social para ellos en la cocina”.

“Pensamos --ha proseguido-- que les puede valer también para defenderse el día de mañana o proporcionar ayuda a su familia, o incluso buscarse una salida laboral, para así poderse labrar un futuro que, la verdad, es bastante incierto, por las dificultades que tiene este colectivo para poder acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto de personas”, aunque eso es algo que ya se está cambiando con este taller.

A esto hay que sumar que los menús que elaboran 'Los Apañaos' durante su formación están sirviendo, a la vez, para prestar un servicio extra a los usuarios del SAD del pueblo. Así, el alcalde ha precisado que, “como el fruto de esta iniciativa social es la elaboración de menús”, lo mismo “un cocido, que menestra de verduras o cualquier otro tipo de platos, pues hacen 30 menús” cada día del curso, y que además salen de su cocina “perfectamente identificados y con total seguridad alimentaria, porque van con información calórica y de alérgenos”.

A esto se suma, según ha señalado González Barco, que “previamente hemos informado a las familias de los usuarios de la ayuda a domicilio municipal del tipo de comida que va cada semana en concreto”, y esos menús “se reparten por el pueblo a los usuarios de la ayuda a domicilio municipal y a alguna persona más que, lamentablemente, se encuentra en riesgo de exclusión por cualquier otra circunstancia, y todo ello supervisado por Servicios Sociales”.

Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el coordinador del taller, Francisco Migueles Pérez, ha explicado que el proyecto “nace a raíz de otro taller celebrado hace ya dos años y en el que los chavales pudieron desarrollar habilidades y destrezas básicas en los campos de cocina, jardinería y artes plásticas, entre otras”.

Ya entonces y “como monitor del taller de cocina”, Migueles Pérez pudo “observar que el alumnado era capaz de desenvolverse cómodamente en unas instalaciones para ellos conocidas, y esto supuso un avance importante en la adquisición de conocimientos básicos de restauración, y ese fue el comienzo”, pues, “fruto de dicho taller, se creó un vínculo de unión entre el grupo de chavales que se mantuvo en el tiempo”.

“Ellos mismos --ha proseguido-- reconocieron sus capacidades para progresar en este campo, y como este es un pueblo pequeño y todos nos vemos todos los días, a base de insistencia me propuse, en coordinación con el Ayuntamiento de Encinas Reales, presentar un proyecto más amplio y ambicioso a Diputación. En este nuevo proyecto, el Ayuntamiento solicitó la ayuda necesaria para poner en marcha un taller con el objetivo de seguir formando al grupo de chavales y del que además podía derivarse una consecuencia con un claro componente social, repartir la comida elaborada durante las sesiones formativas a 30 personas del municipio en situación de vulnerabilidad socioeconómica o dependencia”.

De este modo, según ha subrayado, “hoy el taller funciona a la perfección. Cada día preparamos 30 menús que se envasan para su recogida en el propio taller o se reparten por parte del alumnado en caso de considerarse necesario, por problemas de movilidad de los beneficiarios”, y ello tras haber logrado “implantar un sistema de aseguramiento de la calidad del más alto nivel, pues, a día de hoy, estamos inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía”.

Es más, “los protocolos de trabajo que seguimos son muy concretos y específicos, para que los alumnos puedan acometer las tareas con independencia y, tanto yo, como consultor de seguridad alimentaria, como los inspectores que nos giran visita, estamos sorprendidos con el alto nivel de capacitación alcanzado en tareas relacionadas con la seguridad alimentaria” por los alumnos.

El grupo de beneficiarios del programa, los vecinos que reciben los menús, “se ha elaborado en coordinación con los agentes sociales municipales y con el Servicio de Ayuda a Domicilio” y el resultado, según ha asegurado, es que “todo el mundo está plenamente satisfecho con los menús que les facilitamos, 100% gratuitos, y que están nutricionalmente adaptados a las necesidades de nuestra población diana”, a la que llegan “calentitos, ricos y a tiempo”.

