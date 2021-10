Vuelven las protestas presenciales al salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sufrido este jueves, en el arranque del Pleno Ordinario de octubre, lo que antes de la pandemia era habitual en este tipo de sesiones: las protestas, gritos y cánticos presenciales de los asistentes.

Tras el paréntesis provocado por la pandemia de la Covid, que hizo que el Equipo de Gobierno limitara la celebración de plenos presenciales y con público, este jueves, tras haberlo acordado con la Junta de Portavoces, se ha vuelto a permitir la entrada de público en el Salón de Plenos.

No obstante, ha sido arrancar la sesión plenaria, cuando los portavoces de la oposición han reprendido al alcalde el hecho de que no se haya permitido llenar el 100% de aforo. El primero ha sido Pedro García, portavoz de IU, que ha preguntado directamente al alcalde por qué se ha quedado parte del público fuera.

Bellido ha contestado que lo desconocía, lo cual ha provocado la respuesta airada del concejal socialista José Antonio Romero, que ha recordado al regidor que "en junta de portavoces se dijo que se iban a ocupar todas las sillas". El alcalde le ha llamado al orden dos veces, aunque ha permitido al edil socialista continuar.

Un minuto después se ha permitido la entrada a más personas al pleno y éstas han entrado entonando cánticos como "Lo colegios no se privatizan" (en apoyo al colectivo de porteros), o "Se defiende la experiencia no se vende" (por parte de los interinos del Ayuntamiento). El alcalde, entonces, ha llamado al orden y les ha pedido que no interrumpieran el funcionamiento correcto de la sesión.

Tras un momentáneo silencio, durante el debate de una moción, que defendía el teniente de Alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, los cánticos han vuelto y el alcalde, finalmente, ha paralizado el pleno y ha pedido a la Policía Local que desalojara al público.