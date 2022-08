Vox reclama una limpieza de la fachada del Teatro Góngora, con “humedades, suciedad” y pintadas

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, ha denunciado el mal estado de la fachada Teatro Góngora, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en 2014, en pleno Casco Histórico de la ciudad, a escasos metros de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, y ha solicitado al Gobierno municipal “que deje de gastar tiempo y dinero de los cordobeses en marketing y autobombo y trabaje para mejorar de verdad el aspecto de nuestra ciudad”.

La portavoz municipal de Vox ha lamentado “el deterioro de nuestro patrimonio ante la falta de cuidado y mantenimiento del Gobierno municipal al que no le encontramos justificación. Es el gobierno que más dinero ha manejado de la historia, un ayuntamiento que se hace rico a costa de los impuestos de los cordobeses y que luego no es capaz de conseguir que Córdoba luzca bonita, desde luego, merece todas nuestras críticas porque no merecemos esto”.

Desde Vox han pedido al gobierno municipal “que actúe cuanto antes sobre la fachada del edificio y sobre los balcones que dan al exterior que acumulan suciedad y humedades y que junto al tejado, se ven llenos de jaramagos y excrementos de palomas, para evitar que todo se siga deteriorando”. También ha reclamado “que se limpien las pintadas que afean el entorno y que se arregle la entrada del teatro que tiene baldosas rotas, haciendo difícil el acceso”.

Por último, la portavoz de VOX ha solicitado al alcalde del Ayuntamiento, José María Bellido, “que con el Gobierno más caro y con más asesores de la historia debería ser capaz por lo menos de ser eficaz y gastar bien en lugar de despilfarrar. Tenemos una ciudad, Córdoba, que es Patrimonio de la Humanidad y el Ayuntamiento tiene la obligación de tenerla limpia y cuidada, que para eso se pagan los impuestos y no para que el gobierno grabe videos y se haga fotos”.