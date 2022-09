Los vecinos de Santa Cruz reclaman un servicio de autobús para no estar “aislados”

Los vecinos de la barriada periférica de Santa Cruz han protagonizado este miércoles una protesta ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para reclamar que la empresa municipal de transporte Aucorsa establezca un servicio regular hasta allí y no se encuentren “aislados”.

Con lemas como “Santa Cruz quiere su autobús”, “Mismos impuestos, menos derechos”, “Santa Cruz, barriada de tercera división” o “Santa Cruz sigue aislada”, cerca de un centenar de vecinos y representantes de organizaciones políticas -IU, Podemos y PSOE-, además de colectivos sociales han recordado que la barriada periférica lleva desde 1996 “luchando por un servicio de Aucorsa”.

La distancia de unos 26 kilómetros que separa la barriada de la capital se hace aún más amplia al no contar con servicio de Aucorsa, señalan los vecinos. Una empresa privada realiza “dos o tres viajes al día” -señala el portavoz de los vecinos, Francisco Bueno-, por lo que reclaman que sea el Ayuntamiento y la empresa municipal de transporte la que se haga cargo de un servicio regular que iguale a Santa Cruz al resto de barriadas periféricas de Córdoba.

“”Tenemos tanto derecho como las demás barriadas“, ha expuesto Bueno para explicar la situación de Santa Cruz: ”Allí no hay nada, no hay servicios ni instalaciones deportivas“, ha puesto de ejemplo. ”La gente se va, no tienen nada. Y la juventud, menos“, ha dicho para apuntar la pérdida de población de esta zona de Córdoba.

Asimismo, se han quejado de la falta de diálogo con el gobierno municipal. “No tenemos comunicación con la administración. No tenemos contacto ni hemos tenido reuniones con el alcalde, ni han preguntado ni nadie ha ido allí. Nos están dejando de la mano”, ha criticado.

“Cada vez estamos más solos”, se escuchaba decir entre los vecinos, que han mostrado su indignación con gritos de protesta ante las puertas del Ayuntamiento, al que reclaman que escuchen sus peticiones y donde han leído un manifiesto con sus peticiones.