Suspendida por falta de financiación la 'Noche Mágica', que iba a llenar de velas la zona de La Calahorra en San Juan

Después de siete años durante los cuales solo se ha suspendido su celebración física en los dos primeros años de la pandemia de coronavirus, la asociación Córdoba Solo Hay Una ha tenido que suspender los actos durante la Noche de San Juan que iban a tener lugar este domingo en los alrededores de La Calahorra. Bajo el nombre de Noche Mágica, esta zona de Córdoba iba a llenarse de velas y a acoger actuaciones de varios artistas con motivo de esta festividad.

La causa de esta decisión, señala a este periódico el presidente de la entidad, Diego Casas, es la falta de financiación dado que la organización contaba con la ayuda que podría recibir del Ayuntamiento de Córdoba dentro del marco de las subvenciones locales convocadas en febrero para producciones, proyectos o actividades culturales. Estas ayudas, destinadas eventos celebrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aún no han sido resueltas, por lo que a la organización no le ha quedado más remedio que suspender el evento.

Fuentes del Consistorio han reconocido que la resolución provisional de estas subvenciones saldrá la próxima semana. Dado que se incluye un plazo para presentar recursos, el listado definitivo no estará publicado hasta septiembre.

Esta convocatoria tiene un presupuesto de 100.000 euros, que podrá ampliarse hasta los 150.000 euros, y cada entidad solicitante no recibirá más del 80 % del importe del presupuesto del proyecto presentado ni, en todo caso, superará la cantidad de 15.000 euros.

Casas ha lamentado esta decisión, pero defiende que Córdoba Solo Hay Una es una entidad sin ánimo de lucro, y que las anteriores Noches Mágicas se han realizado con un presupuesto “escuetísimo”. Cabe recordar que artistas de diversa índole actúan durante esta noche, “un trabajo que por supuesto hay que pagar”, sostiene el presidente de la organización.

La única opción que baraja Casas es que esta actividad se celebre el próximo 7 de septiembre, siempre y cuando consiga la financiación necesaria a través de patrocinadores mientras que el Ayuntamiento no resuelva esta convocatoria de subvenciones.

