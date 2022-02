El PSOE denuncia la paralización de las oposiciones en el Ayuntamiento

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado a través de una nota de prensa la paralización de los procesos de contratación de trabajadores en el Ayuntamiento de Córdoba. Así, han expuesto que a su grupo municipal "están llegando numerosas quejas y consultas de aspirantes a la oposición de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Córdoba, un proceso que ha generado muchas expectativas por el elevado número de plazas que ofrece, pero que se encuentra paralizado a día de hoy".

El 3 de noviembre de 2021 se publicó en el BOP la aprobación de las bases de convocatoria para la provisión de 83 plazas de auxiliar administrativo pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 2021.

“Tres meses y medio después, y tal como nos tiene acostumbrado el gobierno de Bellido “del tarde y mal”, nada sabemos de este proceso de empleo público y toda esta incertidumbre está produciendo el desconcierto en muchas personas que se han puesto en contacto con el PSOE”, ha afirmado la concejala socialista Alicia Moya.

Las pesquisas realizadas por el PSOE, asegura, "han sacado a la luz una situación surrealista en la gestión digital de las solicitudes de oposición diseñada por el alcalde y su equipo de gobierno". “Lo normal sería que la digitalización de la administración sirviera para facilitar el trabajo de los empleados municipales y el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos. Pero está ocurriendo todo lo contrario: las decisiones que toma este gobierno están dificultando y multiplicando las tareas de estos trabajadores para obtener el mismo resultado”, denuncia la edil.

El gobierno municipal contrató con la Diputación de Málaga una plataforma informática que no permite la interoperabilidad con las aplicaciones y programas que ya tiene el Ayuntamiento de Córdoba, de manera que se convierte en una plataforma aislada de la administración municipal. "Esto supone que las oposiciones se estén retrasando. En algunos casos ni siquiera ha salido la oferta, como en las de auxiliar, por los problemas que tiene el ayuntamiento con la plataforma digital Help, que genera dificultades a la hora de tramitar y justificar el pago de tasas de los procesos selectivos", aseguran los socialistas. "Los empleados se ven obligados, por tanto, a duplicar el trabajo que realizan", agregan.

"Ocurre, por ejemplo, a la hora de gestionar las listas de admitidos en una oposición. Como las solicitudes se introducen en una aplicación externa al ayuntamiento que no está conectada al sistema municipal, al final los trabajadores se han visto obligados a trabajar con multitud de datos a hojas Excel, con las limitaciones que esto tiene y lo que ralentiza la tarea", agregan. "Al tratarse de un asunto tan importante, hay que repasar una y otra vez esos datos para que no se produzca ningún error, por lo que se siguen acumulando retrasos", exponen.

“Sabemos que estos empleados municipales están haciendo todo lo que está en su mano para agilizar los trámites, pero en sus mesas se acumulan cientos de datos que deben comprobar manualmente. La digitalización prometida por el alcalde, que incluso creó una delegación de Transformación Digital, ha venido a complicar aún más las cosas en la administración electrónica de este ayuntamiento”, explica Moya.

