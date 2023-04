La promotora de Crazy World recurre la nueva suspensión: “Existía interés en denegar la autorización”

La empresa promotora del festival Crazy World ha recurrido la última suspensión de licencia para celebrar la cita musical, notificada el pasado martes. El recurso, facilitado a este periódico, defiende que “no se ajusta a derecho” la denegación de la licencia para la celebración del festival Crazy World este sábado 15 de abril en un terreno privado de Camino de la Barca, al otro lado de la autovía junto al aparcamiento de la Feria.

Las alegaciones, hechas por el abogado Enrique Pérez Mesa, apunta que, de la lectura de la resolución de la Gerencia de Urbanismo “se puede presumir que en la GMU ya existía interés en denegar la autorización. ”Emitir resolución denegatoria tres días antes de la celebración del evento no es de recibo, lo que genera una evidente indefensión a mi patrocinada como administrada, ya que el régimen de recursos a la resolución denegatoria podría resultar inocuo puesto que la celebración estaba prevista para este fin de seman“, afirma el letrado.

Además, sostiene que, dado que el evento cuya autorización se solicita estaba previsto en una parcela privada, la Gerencia no tenía “la obligatoriedad ni necesidad, aunque solo sea preventiva, de recabar ni informe de policía ni de tráfico”. “Sin embargo, en el afán del Sr. Presidente de denegar cualquier tipo de autorización solicitada por mi mandante, según la humilde opinión de esta parte, este se extralimita” al solicitar los informes policiales.

En este sentido, argumenta que los informes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico “están faltos de motivación” y, además, se limitan “a decir que no es el lugar idóneo”. “Pero nunca se dice que no se permita. Sí que es cierto que la Guardia Civil dice que no es conveniente la celebración, pero no que este prohibido. Pero en ningún caso valoran las medidas propuestas en el proyecto, ni se dice que medidas son la idoneas dejando a la situación en un limbo que solo perjudica al administrado, ya que de conocerlas se estudiaría su viabilidad”, lamenta el abogado.

La resolución de Urbanismo

El informe de la Oficina de Actividades del Servicio de Licencias notificado el lunes vuelve a amparar su negativa en los informes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, la Policía Local remarca en su informe que, aunque el Crazy World “en esta ocasión no coincide con ningún partido del primer equipo del Córdoba C.F, sí lo hace ”con la celebración de la Fiesta del Partido Comunista que se celebrará ese fin de semana en el recinto de la Caseta Municipal y zonas adyacentes“. Además, el Jefe de Departamento de Movilidad señala que ”los accesos no reúnen las condiciones para garantizar la seguridad durante el evento, ya que la vía de acceso es un camino terrizo de poca capacidad, pudiendo quedar colapsado en caso de emergencia“, por lo que no considera que Camino de la Barca sea un lugar idóneo.

Por su parte, el informe de la Agrupación de Tráfico, Sector de Andalucía tampoco lo considera idóneo, porque “originaría un grave riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía”, donde, según recuerdan, se están acometiendo obras de reparación. Además, también recuerda que la última celebración, en septiembre de 2022, “se recibieron varias llamadas alertando de que había personas cruzando la autovía a la altura del Arenal”.

En cuanto a la Policía Nacional, no ha puesto objeción a la celebración, si bien advertía a Urbanismo de que, en caso de autorizar el festival, se lo comunicara “con la debida antelación, al objeto de adoptar las medidas necesarias”.