IU pide al alcalde que destituya a Albás al frente de Turismo "por el bien de todos"

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "destituya de manera inmediata a Isabel Albás (Cs) al frente de la delegación de Turismo por el bien de todos" y ha lamentado la gestión "esperpéntica" de este área, criticando que haya aspectos que se conozcan a través de empresarios de la ciudad y no del Ayuntamiento. "Tiene más técnicos puestos a dedo que turistas en la ciudad", ha afeado.

En rueda de prensa, García ha afirmado que Isabel Albás "no tiene ni idea" del área de Turismo y ha señalado varios asuntos pendientes de esta delegación, como el espectáculo de luz y sonido del Alcázar: "No puede ser que la delegada no tenga ni idea de dónde está el expediente del espectáculo del Alcázar y te encuentres con empresarios de esta ciudad que te lo explican".

"Esto es el culmen del esperpento, que en junio-julio hará dos años" sin espectáculo del Alcázar y "la delegada de Turismo no tiene ni idea de dónde está el expediente"."Ella no tiene ni idea del expediente. Pero empresarios y técnicos sí lo saben", ha advertido.

En ese mismo sentido, desde IU han criticado que hace unos días "dos empresarios representativos en la ciudad salgan diciendo que Córdoba necesita stand propio en Fitur (...) y, fuera del Ayuntamiento, nos vamos enterando que Córdoba va a tener stand propio, fuera de la estrategia de 30 años de promocionar Córdoba junto a su provincia. Un stand vale muchísimo. ¿Quién paga eso? ¿Esos empresarios que lo han pedido o todos los cordobeses? ¿Dónde está ese expediente? ¿Dónde se ha decidido? ¿Quién toma decisiones en este Ayuntamiento? ¿Dónde están los expedientes de contratación?", ha cuestionado García.

Centenario de los Patios sin el Centro de Interpretación de Trueque, 4

El portavoz de la formación de izquierdas ha afeado que en la celebración del centenario de la Fiesta de los Patios que se cumple este año permanezca cerrado el Centro de Interpretación de esta fiesta, en la calle Trueque,4. "Nadie da explicaciones, mientras patios emblemáticos se quedan fuera", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que varias delegaciones "vayan por su cuenta, sin coordinación" en la programación de actividades en relación a los 100 años de los Patios, presentadas en los últimos días.

Junto a ello, Pedro García ha criticado la situación en que se encuentra el Templo Romano, con vista a la apertura de la movilidad entre provincias que la Junta de Andalucía permitirá desde este jueves. Asimismo, ha apuntado a que "todos los museos privados están cerrados" en la ciudad, mientras que parte de los públicos también lo están y la cita previa de otros los vuelve "inaccesibles" en ocasiones.