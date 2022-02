El Ayuntamiento de Córdoba aprobará este jueves el anteproyecto de presupuestos

Este jueves, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba ha convocado una Junta de Gobierno Local extraordinaria para aprobar inicialmente el anteproyecto de presupuestos. Según consta en el orden del día, la reunión será a las 12:00 del mediodía.

Esta aprobación llega después de que el PP y Ciudadanos hayan logrado un principio de acuerdo con Vox. En 2021, el cogobierno necesitó de la abstención del PSOE para sacar los presupuestos adelante, tras la negativa de Vox a dar el apoyo necesario.

Ahora se inicia un proceso que debe culminar con la aprobación definitiva de las cuentas. El visto bueno de la Junta de Gobierno Local es clave para que el proyecto de presupuestos pueda ser aprobado ahora por el Pleno. Ahí se verá el apoyo de Vox. Tras este trámite, habrá un periodo de un mes de alegaciones y las cuentas volverán a repetir el mismo proceso: aprobación definitiva en Junta de Gobierno y después en el Pleno. Entonces, los presupuestos entrarían en vigor, algo que se prevé para el mes de marzo como muy pronto.

Antes de la aprobación de este jueves, todas las empresas municipales y organismos autónomos del Ayuntamiento han ido aprobando sus propios presupuestos. En todos los casos han contado con el apoyo o la abstención de Vox, que ha permitido de esta manera desbloquear todo el proceso.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!