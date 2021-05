Las 'ampas' temen que los 19 colegios públicos ya climatizados no podrán enfriar las aulas con la llegada del calor

Tres años después de que se planificaran las obras, las asociaciones de padres y madres (AMPA) de 11 centros públicos de la ciudad temen que los sistemas de climatización instalados en 19 colegios no podrán enchufarse con la llegada de las altas temperaturas. "Desafortunadamente en esos proyectos, más allá de otros defectos, no se incluyó la ampliación de la instalación eléctrica", aseguran desde SOS Climatización, que han pedido información al Ayuntamiento. El Ayuntamiento comunicó que esta ampliación se pondría en marcha simultáneamente a la ejecución de las instalaciones. "Sin embargo, no sólo no se hizo simultáneamente, sino que se está retrasando de una forma que nos resulta incomprensible", aseguran en un comunicado.

El 7 de marzo de 2021, desde SOS Climatización "sugerimos a los directores de los colegios que solicitasen a la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba" copias de los proyectos, información detallada sobre la conexión eléctrica actual y la situación del proyecto de ampliación de potencia. "El objetivo era conocer con exactitud la situación actual de la puesta en marcha (la potencia eléctrica demandada), si es posible su utilización parcial (climatización en algunos espacios), si el sistema de ventilación instalado realiza o no circulación del aire entre clases (que nos permitiría saber si pueden usarse o no como sistema de ventilación para la prevención de la transmisión de Covid-19 u otras enfermedades, siempre según las recomendaciones oficiales que son distintas según el tipo de sistema instalado), si las máquinas instaladas tienen o permiten la instalación de filtros HEPA, si afecta al cumplimiento de algunas recomendaciones de sanidad (por ejemplo respecto a la ventilación de aseos), información útil para posibles estudios de los efectos de la iluminación en la educación y/o la interacción de ésta con proyectores", detallan.

La carta de respuesta que recibieron "fue decepcionante". "Ni se les suministró el proyecto desarrollado, ni información sobre la conexión eléctrica del colegio. Hasta donde nosotros sabemos, la carta ha sido la única respuesta recibida al escrito. A ningún colegio se le ha proporcionado ni el proyecto, ni la información sobre su conexión eléctrica", lamentan.

"Entendemos que el proyecto del aumento de potencia eléctrica para cada colegio, dado que las empresas instaladoras han dejado terminada la instalación, consiste en calcular la potencia necesaria, solicitar a la compañía de distribución eléctrica un estudio sobre la ampliación y según lo indicado por la empresa de distribución, puede ser tan sencillo como cambiar los cables por unos de sección mayor o tan complejo como requerir la instalación de un transformador de alta tensión", han explicado. "Desafortunadamente, dado que la carta enviada a los colegios no lo menciona, sospechamos que ni siquiera se habían pedido estos informes, a la fecha de la carta (25 de marzo de 2021). ¡Más de un año después! Ojalá estemos equivocados", lamentan.

"Las máquinas de climatización instaladas el año pasado, no sólo no van a llegar a estar funcionando para el calor de este verano, que ya nos parece decepcionante, sino que creemos que si las madres y padres no presionamos no se harán las instalaciones eléctricas este verano (mejor momento ya que los colegios están vacíos) ni se pondrán en marcha para el próximo invierno", aseguran. Por eso han solicitado una reunión a Infraestructuras para pedir información. "Queremos saber si están ya preparados los proyectos de la ampliación eléctrica", "si están acordadas y planificadas con Endesa las ampliaciones de potencia" y "si está el dinero reservado en los presupuestos para esta ampliación y está asignado a esto definitivamente".

"En definitiva, somos madres y padres inteligentes que, tras tanto esperar, no nos vale la excusa de que la culpa es de la burocracia. Queremos saber los detalles y los plazos, porque es la única forma de que podamos saber que realmente se van a poner las máquinas en funcionamiento en algún momento", sentencian, al tiempo que apelan al acuerdo de "todos los grupos municipales" en el Pleno de septiembre de 2019.