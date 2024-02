Censurado por la UCO

He remitido varios correos al actual rector de la UCO quejándome de la censura que sufro en diferentes debates públicos, y ni siquiera se ha dignado contestarme. Por lo que deduzco que es la UCO la censora y eso, en el siglo XXI, en una universidad; no debe tener cabida.

Ya en una ocasión, en el Rectorado; fui censurado por el profesor Agudo, pero ante mi queja, tuvo la decencia y la gentileza de disculparse, cosa que sin duda le honró tanto a él, como a la UCO.

Posteriormente he sido censurado en varias ocasiones tanto en la Facultad de Derecho como en el Rectorado, casi siempre por el profesor Torres, y nadie ha hecho nada por evitarlo.

La libertad de opinión y expresión debe prevalecer por encima de todo y de todos. Y si mi opinión no les gusta a algunos, cosa que entiendo perfectamente, menos me gusta a mí la opinión de otros, pero siempre respetaré y defenderé su derecho a hacerlo, por mucho que yo no la comparta.

La UCO debe predicar con el ejemplo, por la grandísima responsabilidad que tiene en la formación de sus alumnos y por la imagen pública que debe dar. ¿Está claro?

*Rafael Bueno