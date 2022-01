El PSOE critica que la ciudad comience el año sin presupuestos y “todo queda paralizado”

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha mostrado este miércoles su "indignación" por el hecho de que la ciudad haya comenzado el año, de nuevo, sin presupuesto y ha destacado que "este documento es la herramienta fundamental para sacar adelante las políticas culturales, económicas, sociales y de generación de empleo", de modo que "sin las cuentas aprobadas, todo queda paralizado".

Así lo ha advertido la concejal en una rueda de prensa, en la que ha detallado que "el gobierno municipal firmó la prórroga del presupuesto el 23 de diciembre, sin ni siquiera hacer el intento de llevarlo a debate", a lo que ha agregado "incluso esta firma se hizo con falta de transparencia".

Al respecto, ha explicado que "el decreto lo firmó el alcalde, pero no aparecen los códigos que lo vinculan tanto al informe de la Intervención General, como al Órgano de Planificación Presupuestaria, que es lo que otorga legalidad a la prórroga ante la imposibilidad de tener unas cuentas nuevas".

Ante ello, ha dicho que "el Grupo Socialista, como la gran mayoría de los ciudadanos, se ha resignado a que en el año y medio que queda de mandato las cosas no van a cambiar: no van a gestionar nada y seguirán llegando tarde y mal a todo". "Es la seña de identidad del gobierno de PP y Cs, de Bellido y su batallón de cargos", ha declarado la edil.

También, ha aclarado que "esa resignación no va a mermar la intensidad del PSOE en su denuncia de la dejadez e incapacidad de un gobierno que está generando un grave perjuicio para la ciudad".

En este sentido, la concejal ha lamentado que "el cogobierno no ha cumplido ni uno sólo de los 17 puntos del acuerdo firmado en el mes de abril y de los 15 puntos del acuerdo de remanentes de 2020 sólo tres se han cumplido y ha sido parcialmente".

"Hemos esperado hasta el 31 de diciembre para decir con rotundidad que la firma de Bellido no sirve para nada", ha enfatizado Ambrosio, para apostillar que "todo el acuerdo firmado con el PSOE para que hubiera presupuesto en 2021 se ha quedado en papel mojado", subrayando que "el mayor incumplimiento, el más duro, es el compromiso adquirido de gestionar más y mejor", de modo que "si lo hubieran hecho, las cuentas no se habrían quedado con una ejecución tan baja".

LA EJECUCIÓN

Según ha apuntado la portavoz, "en 2020 el nivel de ejecución fue del 56,4% y en 2021 sólo ha llegado al 57,2%", que supone "el peor dato de ejecución presupuestaria de los últimos diez años en un momento muy difícil para los cordobeses". "No nos explicamos cómo han dejado la mitad del presupuesto en el cajón", ha lamentado.

La portavoz ha concretado algunos de esos "incumplimientos, como la nula ejecución en el mantenimiento de colegios, la paralización del proyecto del aparcamiento de Lepanto y las obras del campo de fútbol de Alcolea".

Mientras, ha indicado que "en el sector comercial, no se han pagado los 100.000 euros destinados al comercio ambulante, no se ha puesto en marcha el plan de dinamización, ni tampoco el arreglo de los mercados", a la vez que ha remarcado que "ahora que el gobierno municipal sobreactúa y miente sobre las ayudas del Gobierno de España al comercio, todas las que iban en el acuerdo municipal están estancadas".

"Tampoco se ha destinado nada al colegio de psicólogos para el acompañamiento a víctimas de violencia de género, ni al Plan Transversal de Género, una herramienta muy necesaria, que debería contar con 100.000 euros", ha agregado Ambrosio, sumando "la transferencia a Cecosam para la construcción de nichos, el Plan de Empleo, el Plan de Arbolado, el Plan de Captación de Ferias y el de Reactivación Cultural".

En definitiva, la edil ha manifestado que "el gobierno de PP y Cs ha incumplido por completo los 17 puntos del acuerdo de presupuestos", a la vez que "no hay tampoco pistas deportivas en los barrios con el dinero de remanentes, ni ayudas para el alquiler o la rehabilitación de viviendas en el casco histórico, ni nada para el centro cívico de Lepanto y la oficina de gestión de fondos europeos", ha reprochado.

"HAY DINERO DE SOBRA"

Para la portavoz socialista, "esta paralización supone una gran irresponsabilidad", y ha asegurado que "es el gobierno con más incapacidad en la historia democrática de este Consistorio", al tiempo que ha insistido en que "hay dinero de sobra: queda por gastar un 43% del presupuesto, hay 180 millones en caja y fondos europeos".

A su juicio, "esta paralización no puede ser tampoco por falta de personal, porque el batallón actual de cargos no lo ha tenido nunca esta casa", a la vez que ha aconsejado al resto de grupos políticos que "no se fíen del alcalde en cualquier tipo de negociación, porque ha demostrado que no tiene palabra, no es de fiar", por lo que "pondría en cuarentena todo lo que prometa o firme", ha expresado.