La Junta inaugura la Feria del Plurilingüismo 2022 con la participación de más de 80 docentes

La delegada territorial de Educación y Deporte de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha inaugurado la Feria del Plurilingüismo 2022, organizada por la Delegación Territorial de Educación y Deporte y por el Centro del Profesorado Priego-Montilla y que cuenta con la participación de más de 80 docentes de la provincia.

Según ha indicado la administración autonómica en una nota, Troncoso ha resaltado que “en esta edición recuperamos la presencialidad, con la aspiración con la que surgió la I Feria del Plurilingüismo hace diez años, ofrecer al profesorado un espacio formativo, de intercambio de experiencias, que permita dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los centros participantes, difundiendo buenas prácticas y prácticas de éxito en torno a la mejora de la comunicación lingüística”.

Las jornadas permitirán al profesorado participante mostrar ejemplos de buenas prácticas de los auxiliares de conversación que estarán en los centros educativos hasta el 31 de mayo. “Actualmente, la provincia de Córdoba cuenta con 140 auxiliares de conversación, 17 más desde el comienzo de la legislatura, incremento que viene a mostrar la apuesta clara de la Consejería por favorecer la interactividad en el aula y la mejora de la comunicación oral en la segunda lengua”, ha subrayado.

Y es que, “desde los primeros centros bilingües, que comenzaron su andadura en el curso 2005-2006, la oferta de la enseñanza bilingüe ha ido creciendo en número de centros, porcentaje de alumnado beneficiado, variedad de idiomas y calidad en la metodología”, ha destacado Troncoso.

En este curso 2021-2022 son ya 126 los centros bilingües públicos, 12 más desde el inicio de la legislatura, que imparten enseñanza bilingüe o plurilingüe en la provincia, lista que se incrementará el curso siguiente con la autorización de nuevas enseñanzas.

Desde la renovación metodológica que trajo consigo el bilingüismo desde sus inicios en el año 2005, basada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (metodología Aicle) y el Portfolio Europeo de las Lenguas como instrumento de autoevaluación del alumnado, ha sido mucho el camino recorrido durante estos años.

“Sin duda, son múltiples los beneficios que las enseñanzas bilingües aportan a nuestro alumnado”, ha destacado la delegada. Algunos de ellos están avalados la Asociación Americana de Lingüística Aplicada, que ha premiado a Francisco Lorenzo y Adrián Granados (Universidad Pablo de Olavide) y Nuria Rico (Universidad de Granada) por el trabajo 'Equity in Bilingual Education: Socioeconomic Status and Content and Language Integrated Learning in Monolingual Southern Europe', publicado en la revista Applied Linguistics, de la Universidad de Oxford.

Este trabajo de investigación demuestra de forma convincente, en palabras de la delegada, “cómo los modelos educativos bilingües actúan como niveladores del desarrollo de competencia lingüística a través de todos los estratos sociales medidos por el índice socioeconómico de los estudiantes”.

Esta línea de investigación es la que la sigue la profesora del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba y coordinadora del Equipo de Plurilingüismo del Servicio de Programas Educativos Internacionales de la Consejería de Educación y Deporte, Elena Gómez.

Con su ponencia inaugural los 'Mitos y desinformación sobre la enseñanza bilingüe' pretende mostrar “el gran reto que tiene actualmente el profesorado de favorecer una enseñanza inclusiva y eficaz para romper las brechas lingüísticas entre el alumnado”, ha resaltado la ponente.

El 5 de mayo tendrán lugar en Montilla las jornadas presenciales de la Feria, donde se mostrarán, entre otras, las buenas prácticas educativas del colegio Virgen de las Cruces de El Guijo, Primer Premio de Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe en nuestra comunidad autónoma, o el instituto Medina Azahara, que este curso escolar 2021-2022 se ha incorporado a la red de centros que integran el Aula Confucio de la provincia, impartiendo chino curricular en dos cursos, 1º y 2º de ESO, oferta que se suma con la Educación Bilingüe (Inglés) y con el Bachillerato Internacional.

La delegada ha concluido esta sesión inaugural poniendo en valor el esfuerzo del profesorado implicado en los proyectos bilingües y plurilingües de la provincia, “que tienen ahora la oportunidad de mostrar, a través de estas jornadas, el trabajo continuado que se viene haciendo en los centros donde se desarrollan, para consolidar el aprendizaje integrado de lenguas, contenidos y competencias”.