CCOO e IU recuerdan que la sanidad pública es la única que atiende al paciente obviando el coste

CCOO e IU Córdoba han llevado este viernes hasta Pozoblanco (Córdoba) las movilizaciones que vienen desarrollando "en defensa de la sanidad pública" y en protesta por "los continuos recortes que viene sufriendo el sistema sanitario público" andaluz, "lo que afecta directamente a los profesionales pero, sobre todo, a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía", cuando resulta que la sanidad pública "es la única" que atiende al paciente sin tener en cuenta el coste.

Así lo ha destacado, en la concentración desarrollada a las puertas del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, a la que se han unido representantes del PSOE, el responsable del Área Norte del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba, Eduardo Almeda, quien ha señalado que "hay problemas endémicos que requieren medidas urgentes".

Almeda ha insistido en que hay que abordar dichos problemas porque "la sanidad pública es la única que garantiza un diagnóstico y un tratamiento adecuado a la patología de cada paciente sin que interfiera el coste, a diferencia de otras sanidades, privadas, en las que prevalece el interés del beneficio empresarial".

En este sentido, Almeda ha defendido la necesidad de "una sanidad de calidad, y para que sea de calidad tiene que ser sostenible presupuestariamente, y para ello tenemos que dar respuesta a las necesidades técnicas y de recursos humanos que necesita el SAS".

Por ello, según ha afirmado el sindicalista, "es inviable que sigamos atendiendo a los pacientes en cinco minutos o telemáticamente; no se puede incentivar a los médicos para que no deriven a la Especializada, para que no prescriban los medicamentos que entienden que son los que más favorecen a su patología, y no vamos a consentir que se desmantele la Atención Primaria en beneficio de la sanidad privada".

Por su parte, la secretaria de Organización de IU Córdoba, Carmen María Ruiz, ha criticado que el Gobierno andaluz de PP y Cs "está más preocupado por cuándo van a ser las elecciones que por la salud de los andaluces".

"La sanidad pública pasa por una situación muy grave --ha proseguido--, se está convirtiendo en un negocio que se está poniendo en manos de los amiguetes y del compadreo" del presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, "y desde aquí pedimos que pongan solución a problemas tan graves como las listas de espera en Atención Primaria, que van ya por dos semanas, y la falta de personal en todos los centros".

Ambas organizaciones han agradecido la presencia de alcaldes y representantes del PSOE, lo que ha llevado a la responsable de IU a animar "a sumarse a las movilizaciones a otras organizaciones". Entre tanto, CCOO e IU volverán a concentrarse el próximo martes, día 23, en Peñarroya-Pueblonuevo, y el día 30 en Priego de Córdoba.