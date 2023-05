Sergio López da el triunfo a las 'balas verdes' en Jerez

El Campeonato de Andalucía de Velocidad ha dado el pistoletazo de salida en el mítico circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde el Deza-Box 77 Racing Team, con el calendario más que completo para este 2023, ha hecho todo lo posible para estar también en este campeonato con el que fue campeón andaluz de SSP 300, Sergio López, y que de esta forma pueda continuar con la progresión que lleva haciendo desde que comenzó en la escuela cordobesa, la que le llevó a ser campeón y subcampeón, y le está viendo crecer en su actual categoría con su Kawasaki ZX6R.

El piloto llegaba con la máxima motivación tras su primera carrera del año, su wild card en el Campeonato de España, donde trató de coger el ritmo y aprender de una nutrida parrilla con el máximo nivel, como último entrenamiento de pretemporada, antes del inicio del Andaluz.

Los entrenamientos libres se dieron en condiciones de seco, y el jienense trabajó al máximo para encontrar el ritmo y descubrir el mejor compuesto para las temperaturas algo inusuales a lo que acostumbran estas fechas. En los cronometrados. el viento apareció e hizo que el piloto se quedara con la sensación de no haber podido cuadrar una vuelta del todo como querría, clasificándose en la décima posición de la general y cuarto entre los andaluces.

El warm up del domingo anticipaba otra gran mejoría en cuanto a la puesta a punto y las sensaciones del piloto pero, a falta de 10 minutos del inicio de la carrera, la lluvia apareció. La misma, parada en una ocasión por bandera roja, no fue apta para cardiacos. Caídas, adelantamientos constantes, cambios de posiciones en el grupo delantero y condiciones muy complicadas de una pista mojada de forma muy desigual. Sergio llegó a liderar en varias ocasiones, incluso a intentar la escapada, para tras una intensa última vuelta, finalizar primero del Andaluz, y segundo de la general, con un muy buen sabor de boca tras una increíble gestión de la carrera, de los nervios y de la difíciles condiciones.

“A pesar de estar iniciando mi tercera temporada en esta categoría, la experiencia en pista mojada o condiciones mixtas es muy poca. Apenas hemos tenido carreras o entrenamientos y aún necesito entender como actúa la moto en este tipo de situaciones, pero estoy muy contento porque hemos sabido tener paciencia e ir leyendo la carrera, las condiciones y como se iban desarrollando los acontecimientos. Aunque me quedaba la incógnita de como funcionaríamos en agua ya que todo el fin de semana se había disputado en seco, a la vez me sentía muy cómodo y lo hemos podido demostrar con una gran carrera que me ha dejado muy buen sabor de boca. Quiero agradecer a los patrocinadores, al equipo y a mi familia, por hacerlo posible”, declaraba un feliz Sergio.

Con una semana de descanso, el equipo cogerá algo de aire para enfrentarse de nuevo a dos semanas de carreras seguidas, comenzando con la tercera cita del WorldSBK en Misano, para continuar con la cuarta del ESBK en Estoril.