José Antonio Suárez conquista el Rally de Pozoblanco

Los bicampeones del Supercampeonato de España de Rallys, José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, han puesto el broche a una temporada redonda en el décimo Rally Ciudad de Pozoblanco, donde han cosechado su quinto triunfo dentro del SuperCER con el Skoda Fabia RS Rally2 del Recalvi Team, asegurando el primer título de marcas para Skoda. La firma checa ha hecho doblete además en esta novena cita de la temporada con Javier Pardo y Adrián Pérez. Los integrantes del equipo R-Technology han situado su Skoda Fabia Rally2 Evo a espaldas de Suárez e Iglesias, quienes, aparte de anotarse el último TC Plus de la temporada, se han proclamado paralelamente campeones de la Copa de España de Rallys de Tierra.

Diego Ruiloba y Ángel Vela han completado el podio del X Rally Ciudad de Pozoblanco, a pesar del pinchazo que les ha frenado esta mañana, cuando rodaban cerca del liderato. El accidente que han sufrido Óscar Palomo y Sara Fernández, líderes de la cita tras la sección matinal, a falta de dos tramos, ha dejado la tercera plaza en manos de los asturianos.

Los integrantes del Citröen Rally Team han completado su primera temporada con el C3 Rally2 escoltando también a Javier Pardo y Adrián Pérez en la tabla de puntuaciones del SuperCER, como quintos clasificados de la general, y se han proclamado in extremis campeones del Trofeo S-CER Junior. Jan Solans y Borja Rozada, vencedores de la primera especial de la prueba cordobesa con el Hyundai i20 N Rally2 que gestiona Teo Martin Motorsport, han pinchado a continuación, viéndose relegados a la séptima posición final. Aún así, el catalán ha revalidado el subcampeonato del 2021, por delante de sus compañeros de marca Iván Ares y José Pintor, que han arrancado una rueda nada más empezar el TO Plus, cuando estaban recuperando el tiempo perdido por otro pinchazo.

Finalmente, Santiago García y Néstor Casal han conquistado su primer triunfo en la Beca Junior RTS, imponiéndose al mismo tiempo entre los competidores del Trofeo S-CER 2RM con un Peugeot 208 Rally4. Bruno Bulacia y José Murado han sido los vencedores de la cita decisiva para la Toyota GAZOO Racing Iberian Cup, de la que han acabado proclamándose campeones Daniel Berdomás y Brais Mirón, segundos clasificados en los tramos andaluces donde ha concluido esta quinta edición del S-CER.