El CD SalvaSur, un deporte que salva vidas

La mayor parte de las veces, el éxito no está solo en la meta, sino también en el camino. En la forma de alcanzar el objetivo previsto. Y si ese no solo se enmarca en un terreno deportivo, la experiencia es mucho más enriquecedora. Hay una máxima que puede aplicarse prácticamente a todos los deportes que, como opción de ocio en su mayor parte, son aquellas cosas más importantes de las cosas menos importantes. Eso sí, hay veces que el devenir de una disciplina puede ir mucho más allá de ésta. Ese es el Club Deportivo SalvaSur, un club referente en Córdoba y en Andalucía, y que nació hace algo menos de un lustro siendo fruto de la ilusión y la motivación de un grupo de profesionales del salvamento y el socorrismo. Así es, una entidad enfocada a un deporte que salva vidas. Claro y conciso, aunque no por ello menos importante. Y es que el carácter de competición, en este caso, posee un trasfondo que va mucho más allá de la mera especialidad.

Así de nítido queda al contemplar un entrenamiento del club cordobés, que ha dispuesto de las instalaciones del Aira Sport como centro neurálgico de operaciones. La ilusión brota en cada brazada de todos y cada uno de los miembros del SalvaSur, en cada salto al agua, en cada rescate o remolque. Y es que, al menos en el plano puramente deportivo, la diversión y el disfrute se abren paso entre sus componentes, aunque todo trabajo conlleva, a su vez, una parte de apoyo humanitario. Ser mejores nadadores y, a su vez, mejores personas. La entidad surgió en Córdoba entre finales del 2018 y principios del 2019 con la “inquietud” y la idea de cubrir “una necesidad de fomentar una cultura preventiva en el medio acuático a través del deporte”, expone José Aguilar, presidente del club.

Un grupo de profesionales del salvamento y el socorrismo decidieron dar ese paso adelante, y así poder dar mayor amplitud a su profesión, que es a su vez su pasión y su ocio. Todo en uno. Una disciplina que parece haber llegado para quedarse, por ser una de las más completas, tanto a nivel deportivo, social y humanitario, y en la que la ciudad ha conseguido hacerse un hueco, ya no solo en el tejido deportivo local, sino también como referente de la misma a nivel andaluz. Los ecos de un pasado exitoso los ha recogido ahora el SalvaSur, que surgió también, según expone su dirigente, para “reactivar” dicha práctica. “Hace unos 32 existía el salvamento y socorrismo en Córdoba y era referente en Andalucía”, añade. Un testigo que han recogido ahora ellos mismos.

Aguilar se muestra “súper satisfecho y orgulloso” de la evolución que ha tenido el equipo en estos años, ya que “se han mantenido, han sido constantes y el esfuerzo y la voluntad que ponen cada día es impresionante”, lo cual ha permitido que la entidad progrese a pasos agigantados.

Junto a ese carácter humanitario, no hay duda que, por supuesto, es imprescindible lo competitivo. Es de sobra conocido que Córdoba dispone de un sitio privilegio a nivel regional en lo que a la natación se refiere. Y en este caso, el empeño va un poco más allá, ya que a la necesidad de ser buen nadador, hay que añadir esos conocimientos imprescindibles en materia de primeros auxilios. Y de aplicar todo eso al deporte en sí se encarga, entre otros, Guillermo Aguilar, entrenador encargado de formar y enseñar la práctica del salvamento y el socorrismo, con la pretensión principal de poner tu talento al servicio de otros. “Nosotros tuvimos una base de gente mayor, pero poco a poco vamos captando gente más joven y de edades más tempranas”, expone Aguilar, que se muestra orgulloso de los éxitos de su equipo en torneos andaluces y regionales.

De este modo, reconoce que el SalvaSur es uno de los mejores conjuntos a nivel andaluz a día de hoy, ya que “es de los equipos que más presente ha estado en los Campeonatos de España” y “queremos que esta temporada sea también un momento cumbre”. A día de hoy cuentan, aproximadamente, con una decenas de deportistas de cantera, en su mayor parte en edad júnior y juvenil. Eso sí, la idea es que dicha cifra crezca en los próximos meses, pues se han propuesto el reto de impulsar una escuela de salvamento en Córdoba. “Conjuntamente con Aira lanzaremos una escuela de socorrismo, en la que los niños que ya tienen unas ciertas habilidades en el agua, puedan continuar con un deporte tan divertido y que además tiene unos valores”, explica José Aguilar, quien hace hincapié en que, a través de dicha formación, “los niños de hoy, salvarán vidas mañana”. Trabajo presente con mirada de futuro.

Y no solo dentro del agua crece el equipo, ya que la labor del SalvaSur va mucho más allá. Con una amplia mirada en la provincia, el cuadro califa desempeña igualmente sus labores en las aulas, pues “hacemos talleres de primeros auxilios, enfocados a las modalidades deportivas del salvamento y el socorrismo”, y con los que “intentamos trasladar lo que es el deporte a los centros educativos” y “fomentar en los más pequeños esa cultura preventiva, que tengan esa semilla”, afirma Miguel Ángel Carrillo, el cual destaca principalmente la “calidad humana” del club, pues “aparte de ser un club deportivo, somos una familia”.

Humildad y pasión. Una filosofía que engloba a todos los componentes del CD SalvaSur. Dos vertientes en una misma dirección: el esfuerzo bajo el agua y la cultura preventiva. Brazadas que salvan vidas.