VÍDEO | Tiempo muerto, 1x8: 'Virgy García, nueva invitada'

La comunidad de CORDÓPOLIS en Twitch sigue creciendo, y es por ello que, desde la redacción de deportes, se ha decidido dar un paso más en cuanto al contenido de la plataforma se refiere. Así es como nace la sección 'Tiempo muerto', con el objetivo de abarcar el polideportivo, mucho más allá que el Córdoba CF y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, los dos protagonistas de 'Córner Cordobés'. Y en este caso, además, con testimonios en primera persona.

De este modo, los programas tendrán lugar en martes alternos, es decir, uno sí y otro no, aunque finalmente, por problemas de agenda, este programa se realizará en horario matinal, el día 3 de mayo, a partir de las 12:00, y con una protagonista muy especial. Virgy García ha dedicado la totalidad de su vida al fútbol. Doce años de carrera divididos en cuatro clubes diferentes: Sevilla, Sporting de Huelva, Betis y Granadilla Tenerife. Sería el club hispalense le que le diese la primera oportunidad, en el año 2008, cuando Virgy apenas sumaba 19 años. Tras debutar en Primera División y al cabo de tres campañas, la cordobesa puso rumbo hacia el Sporting de Huelva para probar suerte en el club onubense. No le fue mal puesto que logró proclamarse como campeona de la Copa de la Reina. Tras ello, fue alternando etapas entre onubenses y sevillanos para, en 2016, recalar en las filas del Granadilla Tenerife. Al completar esa campaña, Virgy volvió a Sevilla, aunque esta vez con otros colores: el verde y el blanco. Finalmente, en el año 2019, volvió a la que siempre fue su casa, el Sevilla FC, para poner así punto y final a su trayectoria como futbolista. Sin embargo, su amor por el fútbol no quedaría ahí, y pronto se encauzaría en una nueva aventura, esta vez como entrenadora del Sevilla FC Femenino juvenil, cargo que ostenta en la actualidad.