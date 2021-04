El Ciudad de Lucena consigue un meritorio punto en Jerez

Un encuentro a la altura de las exigencias. La Covid-19 ha hecho que incontables partidos sean suspendidos para salvaguardar la salud de todos los futbolistas implicados en las diferentes contiendas. Por ello, los clubes más modestos ven como se aglutinan los partidos para que las fechas de los sendos play offs no se alteren. Gracias a esto, el Ciudad de Lucena tiene tres partidos en apenas siete días donde se dirimirán sus opciones de certificar su participación en la próxima Segunda RFEF -cuarta categoría del fútbol español durante la siguiente temporada-. Por ello, los chicos dirigidos por Dimas Carrasco comenzaban su andadura en esta segunda parte de la temporada venciendo al AD Ceuta (2-3) y ahora volvían a jugar fuera de casa ante un rival de categoría. El Xerez CD recibía a un cuadro cordobés que tenía el objetivo de auparse a la segunda posición del subgrupo y meter cierta distancia con el tercer clasificado.

El Ciudad de Lucena llegaba a tierras jerezanas con la intención de convencer y ganar para asaltar definitivamente la segunda posición. Por ello, los chicos dirigidos por Dimas Carrasco arrancaron el encuentro con el objetivo de no cometer ni un solo error a lo largo de los primeros instantes que pudiera desequilibrar la balanza en favor local. Conforme los minutos pasaban, el cuadro aracelitano se iba asentando en el Estadio de la Juventud y Zurdo avisó con un disparo lejano, pero sin inquietar en demasía la portería defendida por Salvi Carrasco. Aun así, los visitantes seguían intentando adelantarse en el luminoso antes del paso por los vestuarios y estuvieron a punto a cinco minutos de que el colegiado decretara el final de la primera mitad. Y es que, en primera instancia, Alan Ariza tuvo el primero en sus botas, aunque no pudo aprovechar su clara ocasión, mientras que Juan Delgado mandó su disparo al palo de la portería jerezana. Unos buenos 45 minutos de un conjunto lucentino que dominaba, pero era incapaz de inaugurar el marcador local.

Sin embargo, la intensidad de la primera parte se diluyó en la segunda. El Ciudad de Lucena no supo darle continuidad al buen juego mostrado a lo largo de los primeros 45 minutos y no consiguió acercarse con claridad a la meta defendida por Salvi Carrasco. Conforme pasaban los instantes iniciales, los chicos de Dimas Carrasco seguían espesos, sin lograr combinar alegremente y como están acostumbrados, aunque el Xerez CD tampoco era capaz de inquietar la meta lucentina. Aun así, el cuadro jerezano se encontró con una oportunidad única para hacerse con los tres puntos. Y es que al filo de la finalización del choque, Toni Pérez vio la segunda cartulina amarilla y dejó al plantel aracelitano con uno menos a falta de cinco minutos. En cambio, los visitantes no pasaron apuros y lograron un punto que les mantiene con mucha vida de cara al final de la segunda fase.