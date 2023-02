Alba Cerrato, fija en la selección española sub 17

Una demostración más de que el potencial de Córdoba está creciendo en las categorías inferiores de cualquier disciplina. En lo que respecta a fútbol femenino, no son pocos los casos de futbolistas de la tierra califa que copan las máximas categorías de este deporte a nivel nacional, pero es que la base tampoco afloja el ritmo. En primera instancia, la cordobesa Alba Cerrato defiende la elástica del Sevilla FC y su rendimiento tanto individual como grupal le ha valido para ser fija en la selección española sub 17. De hecho, este combinado nacional ha vuelto a contar con sus servicios para tres duelos oficiales disputados en el mes de marzo.

Y es que ya se conoce la convocatoria de la selección española femenina sub 17 de cara a la Ronda 2 del Campeonato de Europa sub 17 que se celebrará en Serbia durante entre el 12 y el 18 de marzo. Para los tres encuentros que disputará España, Kenio Gonzalo ha decidido convocar a un total de 20 jugadoras para la concentración que tendrá lugar del 6 al 9 de marzo en Las Rozas y del 10 al 19 de marzo en Stara Pazova, Serbia. El domingo, 12 de marzo, el combinado nacional se enfrentará a Bielorrusia a las 11:00. El miércoles, día 15, España se medirá a Serbia a las 14:00. El último encuentro previsto de la selección sub 17 será ante Dinamarca a las 14:00.

Aun así, Alba Cerrato no es la única futbolista de una convocatoria compuesta por: Cristina Redondo (Atlético de Madrid), Aicha Camara, Celia Segura, Lorena Cubo, Noa Ortega, Victoria López-Serrano, Ainoa Gómez, Martina González, Daniela Martínez (FC Barcelona), Noemí Bejarano (Real Betis), Elena Vázquez (Deportivo ABANCA), Cristina Librán (Madrid CFF), Nuria Escoms (Levante UD), María Luisa García, Laia López, Paula Comendador, Amaya García (Real Madrid), Alazne Estensoro (Real Sociedad) y Ainhoa Alguacil (Valencia Féminas).