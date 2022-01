Ricardo Mayor: “He visto al equipo con muchas ganas”

Todavía queda un poco para que el curso liguero vuelva a reanudarse, pero el retorno a los entrenamientos ya se ha producido y muchos equipos tendrán una serie de compromisos a modo de amistosos para que ese ritmo competitivo ganado a lo largo de la primera parte de la temporada no se pierda en ningún momento. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad retornó al trabajo el pasado martes con vistas a preparar ese choque disputado en Doña Mencía ante el Manzanares. Un duelo que servirá a los de Josan González para seguir cogiendo sensaciones y no desviarse del camino idóneo, que no es otro que estar presentes en la próxima edición de la Copa de España. Para conseguir esto, el técnico pontano contará con una serie de jugadores que han dado un paso hacia adelante en esta campaña, como es el caso de Ricardo Mayor, recién aterrizado de una concentración con la selección española sub 23.

Por un lado, el jugador murciano ha atendido a los medios de comunicación oficiales del club blanquiverde para expresar lo que ha sentido a la hora de volver a trabajar con el grupo. Ricardo añade que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha vuelto "con muchas ganas" tras este parón obligado por la Covid-19 y por la participación de la selección española de fútbol sala en el Europeo de Países Bajos. "Al final hemos tenido muchos días de descanso y eso nos viene bien para la cabeza, para las piernas, para descansar y venir con ganas de seguir haciendo las cosas bien y de trabajar duro", explica.

Mientras tanto, Ricardo Mayor se ha incorporado al trabajo junto al resto de sus compañeros después de estar concentrado con la selección española sub 23 para disputar un encuentro a modo de preparación del equipo sénior. Por ello, el jugador murciano se ha mostrado con mucho "orgullo" tras finalizar esta concentración bajo las órdenes de Albert Canillas. "Como siempre, es un orgullo ponerme la camiseta de la selección y más cuando es un amistoso con la selección absoluta para ayudarles en su preparación para el Europeo. Es mucho mejor y desde aquí les mando suerte porque estoy seguro de que van a ganar", culmina.