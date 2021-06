La RFEF configura la temporada 2021-22 en fútbol sala

Los clubes que componen las diferentes categorías del fútbol sala a nivel nacional ya confeccionan sus respectivas plantillas de cara a una nueva temporada, aunque todavía estaban pendientes de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmase las fechas de inicio y final de las competiciones regulares. Primeramente, el organismo federativo dio a elegir a las entidades que conformaban la Primera División un nuevo formato del campeonato liguero, pero no fue aceptado por unos equipos que optaron por la normalidad tras el mundial celebrado durante el próximo mes de septiembre en Lituania. Una vez estructurado, la institución dirigida por Luis Rubiales ha dado a conocer cuándo comenzará tanto la máxima categoría del fútbol sala nacional -donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad intentará consolidarse en dicha división- como la Segunda División Femenina del Deportivo Córdoba y la Segunda B que disputará el Bujalance FS.

El Córdoba Patrimonio comenzará una vez termine el Mundial de Lituania en octubre

Tercera campaña consecutiva en Primera División y con la ilusión de conseguir objetivos mucho más ambiciosos que en años anteriores. Los chicos dirigidos por Josan González cuajaron una gran actuación a lo largo de la segunda vuelta de la pasada temporada y ahora el club afronta una nueva confección de un plantel que, en teoría y mirando las incorporaciones realizadas hasta el momento, dará un paso adelante a partir del siguiente curso. Sin embargo, la entidad no sabía cuándo comenzaría esta etapa en la máxima categoría del fútbol sala nacional después de aceptar que el formato de la competición volviese al que era antes de la llegada de la Covid-19. Por ello, la RFEF le ha dado la razón a los clubes que componen dicha división y ha anunciado que el inicio del campeonato regular será justo después de que termine el Mundial de Lituania. Debido a esto, la primera jornada se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de octubre y la última el 4 de junio, mientras que también ha dado a conocer las fechas tanto de la fase de play off -desde el 8 al 28 de junio-, como de la Copa del Rey -desde el 26 de octubre hasta el 15 de mayo-, la Copa de España -disputado el primer fin de semana de abril- y la Supercopa de España -desde el 25 al 27 de febrero-.

Las cajistas intentarán conseguir el ansiado ascenso a partir del 25 de septiembre

Por su parte, el Deportivo Córdoba deberá mantener la racha cosechada en las anteriores temporadas. Las chicas dirigidas por Juanma Cubero han visto cómo su rendimiento en la Segunda División Femenina ha sido muy elevado. Tanto es así que este equipo ha luchado por volver a la máxima categoría del fútbol sala femenino en más de una ocasión, aunque la mala fortuna y la irregularidad en momentos decisivos les ha costado seguir en la división de plata. Aun así, la entidad cajista ya prepara un nuevo curso que ya sabe cuándo comenzará después del anuncio de la RFEF. Y es que el organismo federativo ha confirmado que esta competición se iniciará el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, justo una semana después de Primera y siete días después que el apartado masculino, y terminará el 30 de mayo. Por otro lado, la institución dirigida por Luis Rubiales también ha asegurado que la promoción de ascenso se realizará durante el mes de junio y constará de tres eliminatorias.

El Bujalance será el primero en una nueva participación en Segunda B

El club rojillo ya sabe lo que es consolidarse en la tercera categoría del fútbol sala nacional y ahora intentará instaurarse en los puestos cabeceros de esta división. Los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo cuajaron una gran temporada en su vuelta a Segunda B, logrando la permanencia por la vía rápida y peleando hasta el último momento por acceder al play off de ascenso a Segunda o incluso por un puesto en la próxima edición de la Copa del Rey. Aun así, la confección del plantel que está cosechando la dirección deportiva bujalanceña es para no pasar apuros en una competición que, tal y como ha anunciado la RFEF, comenzará el 18 de septiembre, mientras que finalizará, si no existen imprevistos, el 7 de mayo. Además, el organismo federativo también ha comunicado que el play off por subir a la categoría de plata de este deporte a nivel español arrancará a mediados de mayo y se prolongará hasta el 15 de junio.