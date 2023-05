Josan González: “Queremos los tres puntos del sábado y conseguir la salvación matemática”

El trabajo está muy adelantado pero no terminado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere seguir una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional y para ello debe vencer este mismo sábado al Ribera Navarra en un Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre que mostrará una grandísima imagen gracias a la última promoción de entradas por parte del club blanquiverde. De hecho y en la previa del choque ante el cuadro navarro, el técnico Josan González ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que quieren conseguir la salvación matemática este fin de semana ante Ribera Navarra que llegará a la ciudad califal con muchas urgencias.

Y es que la Primera División dirigida por la Liga Nacional de Fútbol Sala va llegando a su fin y los objetivos comienzan a ser una realidad para unos equipos, mientras que para otros no, como es el caso del Ribera Navarra. “Poco tiene que ver los números y con el juego que está desplegando Tudela con la temporada que está haciendo. Para mí tiene un grandísimo entrenador, tiene a uno de los máximos goleadores de la Liga como es Terry. Su falta de acierto de cara a portería es lo que les tiene en esa posición. Vienen muy necesitados, pero nosotros tenemos muchísimas ganas de acabar el partido con una victoria”, ha añadido el técnico de Puente Genil.

Por otro lado, Josan González ha querido resaltar el apoyo incondicional que le ha brindado la afición blanquiverde y quieren certificar la permanencia de manera matemática este mismo sábado en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. “Esperamos un pabellón hasta la bandera con gente que nos arrope, con un público que en febrero les pedía ayuda para que no dejasen solos a los jugadores, no lo han hecho. Les prometí que los jugadores iban a responder y lo han hecho. Lo que más ganas tenemos es de acabar el sábado con esos tres puntos que nos dan la salvación matemática. Es verdad que no se trata de querer ganar, sino que tenemos que saber cómo ganar. Los chavales están entrenando muy bien y sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sabemos que si estamos concentrados y con la ambición que estamos teniendo en las últimas semanas, pues será más fácil”, ha culminado.