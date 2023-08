Sin ropa oficial para el estreno: el Córdoba CF enciende la mecha contra Givova

Otro problema más con las equipaciones. Ya se ha venido contando durante las últimas semanas los problemas que ha tenido el Córdoba CF con respecto a su indumentaria oficial, lo cual le impidió presentar las nuevas camisetas de la temporada 2023-24 en la fecha que se quería, viéndose obligado el equipo a disputar el encuentro de presentación con otra elástica diferente. Dicho asunto ya fue criticado por el propio Monterrubio, que incluso dio a conocer que la entidad estaría barajando nuevas marcas de cara al siguiente curso. No obstante, ahora parece que las relaciones se han roto del todo. A primera hora de este domingo, el club cordobesista ha emitido un comunicado oficial con el que quiere mostrar su “más absoluto malestar con nuestro espónsor deportivo Givova”, ya que el plantel de Iván Ania no dispone a día de hoy de la ropa deportiva para el presente año, por lo que “el primer equipo no jugará esta noche su primer partido de competición con la equipación blanquiverde”.

Así es, ya no es solo que no estuviera disponible hace algunas semanas para el Trofeo Puertas de Córdoba, es que la plantilla no lucirá la nueva camiseta tampoco en el primer choque liguero ante la UD Ibiza. “La situación no es nueva”, admite la entidad, que recuerda que “ya este verano nos vimos obligados a retrasar considerablemente la fecha de presentación de las equipaciones, hasta llegar a jugar el partido de presentación sin las nuevas camisetas. Desde la firma de ropa italiana se nos achacó problemas de distribución, problemas que no se han sabido solventar a tiempo pese a la insistencia del club”, añadiendo a su vez que tampoco se olvidan “de la pasada campaña navideña, en la que no nos suministraron en tiempo y forma, suponiendo un perjuicio y una decepción para nuestros aficionados y para el propio club”.

En efecto, puesto que en esas fechas es cuando más prendas se suelen vender por las festividades navideñas, aunque en el caso del Córdoba CF fue imposible suministrar todas las equipaciones que se requirieron por falta de recursos. Y todo hace indicar que los problemas se mantendrán durante la presente campaña, ya que, si el primer equipo no dispone aún de la ropa oficial, es toda una incertidumbre cuando estará ésta disponible en la tienda del club.

“Estos problemas con Givova no hacen más que dañar la reputación y la imagen del Córdoba CF, por lo que este asunto se ha puesto en manos de los servicios jurídicos del club para que inicien las acciones legales que correspondan”, indica el escrito, finalizando con las disculpas de la entidad hacia sus aficionados por “la lamentable imagen que vamos a dar en nuestro debut liguero”.