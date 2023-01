Un refuerzo ansiado: Canario, nuevo jugador del Córdoba CF

Un fichaje de esos que te suponen un punto de inflexión en la temporada a pesar de que su nombre no sea tan mediático como el de otros jugadores o incorporaciones. Esta vez, el Córdoba CF acudía al mercado invernal sabiendo que tenía una ficha no sub 23 libre merced a la salida de José Cruz al UCAM Murcia. Aun así, el propio director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito, sembró la duda de que esta baja iba a ser usada para reforzar el eje de la zaga o la zona atacante, pero, finalmente, esta segunda opción ha sido la escogida. De hecho, Alberto Castaño, más conocido como Canario, es el nuevo jugador de la escuadra califa procedente del Atlético Baleares y firma hasta 2024.

Por su parte, el propio Canario entra en una nueva etapa en su trayectoria como futbolista tras dejar un Atlético Baleares donde estuvo cuatro temporadas y que llegó también, precisamente, en un mercado invernal. Aun así, el extremo palentino tiene una dilatada experiencia a sus 33 años, vistiendo las elásticas de Palencia, Cristo Atlético, Espanyol B, Hospitalet, Sestao River, CD Ebro y CD Toledo hasta llegar a tierras cordobesas. Gracias a este movimiento, el Córdoba CF firma a un extremo que dará mucha competencia a esta demarcación.

De hecho, esta incorporación fue adelantada por su propio agente durante la jornada del pasado jueves a los micrófonos de COPE Córdoba. Tras una semana de rumores en las que su nombre ha aparecido en varios medios, Aitor Ramírez admitió que la operación podía “resolverse de manera casi inminente”, no sin recordar que “esto es el mercado de invierno, y dependemos, a veces, de otras circunstancias que son ajenas a nosotros, pero son otras operaciones que tienen que darse”, como así ha sido, ya que Canario ha sido un jugador fundamental en la plantilla del CD Atlético Baleares, tal y como explicó su representante. Aun así, el palentino ha dado un paso en su carrera deportiva y ahora tendrá que demostrar su calidad defendiendo los colores cordobesistas.