Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Deportivo de la Coruña

Casi una final. El Córdoba CF se está jugando la mayor parte de sus opciones de alcanzar el objetivo del play off. Casi todo podría dilucidarse en los dos siguientes compromisos, ambos como locales y antes rivales de la zona alta. Y todo empieza este domingo nada menos que ante el Deportivo de la Coruña, tercer envite de la etapa Manuel Mosquera y donde no habrá otro propósito que “ganar, ganar y ganar”, tal y como aseguró el técnico en la previa. No debe haber nada más en lo mente de los califas de cara a un partido que, como se ha dicho, tendrá lugar este próximo domingo 30 de abril en El Arcángel a partir de las 20:00.

Un partido que podrá seguirse a través de la plataforma online Insports TV, medio de comunicación que ofrecerá en directo todos los partidos que se disputarán en Primera RFEF tras alcanzar un acuerdo con el organismo federativo. Insports TV tiene una aplicación móvil y también se podrá ver al equipo dirigido por Germán Crespo a través de su página web.