Germán Crespo: “El equipo ha querido ir a hacer más goles”

Haciendo historia. Más aún. Germán Crespo sigue ampliando sus números de oro al frente del conjunto blanquiverde, y con esta victoria frente a la Real Balompédica Linense deja provisionalmente en nueve la cifra de partidos imbatido al frente del Córdoba, con siete victorias y dos empates. Tras conquistar el Municipal de la Línea, el nazarí ha comparecido ante los medios en sala de prensa, donde ha reconocido que “el equipo ha salido en los primeros minutos con la máxima concentración y esfuerzo”, lo que ha provocado que el cuadro califa se adelante pronto en el marcador, clave para el devenir de la eliminatoria. Además, ha destacado el hambre goleadora de su escuadra, afirmando que “lo bueno que ha tenido hoy el equipo es que, a pesar de ponernos por delante, ha querido ir a hacer más goles”. Pese al gran caudal ofensivo, subraya que ha faltado “acierto en los últimos metros” para sentenciar antes el encuentro, aunque la contienda y el rival eran “complicados”. Por último, ha concluido su breve análisis centrándose en el poco descanso que han tenido ambos equipos -tres días el Córdoba y cuatro la Real Balompédica Linense-, lo que ha provocado que los blanquiverdes hayan planteado el partido para “jugar un poco con los tiempos”. “Hemos sabido medir bien eso y hemos llegado frescos a los últimos minutos, que era lo que queríamos”, ha apuntado el míster, que también ha recordado, tal y como hizo en la previa, que “ponerte por delante en el marcador te da mucho en esta eliminatoria”.

El entrenador blanquiverde ha evitado equiparar este encuentro con el visto en Tamaraceite, donde los canarios acabaron empatando en los últimos minutos de juego. “Su gol ha sido a balón parado, en un córner donde había una melé de jugadores, pero creo que nosotros, en los primeros minutos de la segunda parte, hemos tenido muchas ocasiones. En territorio canario, el equipo tuvo dos o tres, pero no generó tanto como hoy”, recordó Crespo. También se ha referido a Toni Arranz, que se ha tenido que marchar lesionado pasada la hora de partido tras un calambre. El mismo jugador pidió volver al terreno de juego, aunque finalmente fue sustituido por Javi Flores. “Creo que ha sido un calambre o una posible elongación, pero no ha sentido rotura. Era un jugador al que yo quería darle descanso el domingo que viene, y hoy quería darle los 90 minutos, pero bueno, esperemos que no tenga nada grave y que pueda descansar y llegar bien al siguiente partido”, apuntó el técnico granadino.

Por otro lado, y ya pensando en la siguiente eliminatoria, Germán Crespo admite que ha venido bien a su equipo que el Juventud de Torremolinos sea su próximo rival copero. “Ya que hemos tenido la mala suerte de disputar todas las eliminatorias fuera de casa, pues si ahora tenemos la oportunidad de disputarla en Málaga, cerca de casa, pues mejor que mejor", aseveró el míster. Mientras tanto y pese a la impresionante racha blanquiverde, el entrenador cordobesista quiere mantener los pies en el suelo. “Esto no va a ser fácil, y lo vimos el otro día en Tamaraceite”, recordó, pero, emulando a la tan manida expresión del Cholo Simeone, Crespo ha reiterado que hay que “ir partido a partido y tener los pies en el suelo, porque esto es muy largo y, como le he dicho a los jugadores, no estamos aún en el calendario del año que viene de Primera RFEF”.

Por último, el preparador también quiso tener unas palabras de agradecimiento con el capitán Javi Flores, después de que este cumpliese doscientos partidos como jugador blanquiverde. Ha reconocido estar encantado con el jugador ya que lo ha cumplido “en un año donde él ha hecho un esfuerzo económico y se ha bajado el sueldo por querer estar en el Córdoba”, por lo que “llegar a ese número de partidos en un año en el que lo más fácil hubiese sido irse del club, es destacable. Él ha hecho una apuesta por el club que ama, por los colores que siente desde chico, y para mí, es un placer que un jugador como Javi haya podido cumplir ese número de partidos y desde aquí felicitarlo”, concluyó.