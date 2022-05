Herida una persona mayor en una atracción de la Feria

Una persona mayor tuvo que ser evacuada en ambulancia de la Feria de Córdoba en la noche del viernes después de resultar herida tras sufrir un accidente en una atracción.

Según el parte de la Policía Local notificado en la mañana de este sábado, “una persona de avanzada edad” se habría golpeado en una atracción, provocándole una herida sangrante y teniendo que ser evacuada en ambulancia desde El Arenal para ser atendida.

El resto de la primera noche en la Feria de Córdoba 2022 no ha tenido mayores incidencias, según la Policía Local, que ha actuado en siete ocasiones ante la pérdida de documentación u objetos y ha identificado a una persona, además de actuar en dos ocasiones sobre normas municipales, sin especificar los motivos. Desde las 00:00 hasta las 8:00, la Policía Local ha realizado en total una docena de actuaciones.

Por otra parte, ya en la zona de las paradas de bus de Aucorsa en la Feria, una persona ha sido asistida al presentar un dolor fuerte en el pecho y ha sido evacuada también en ambulancia para ser atendida en un centro sanitario.

