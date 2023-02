Dos detenidos por llevar hachís, marihuana y MDMA en su coche junto a un centro escolar

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a dos personas, un hombre y una mujer de 19 y 23 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil estableció un dispositivo de identificación de personas y vehículos en el casco urbano de la localidad a escasos metros de un centro escolar, con el fin de prevenir la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes. Los agentes observaron un turismo sospechoso, que decidieron parar e identificar a sus ocupantes.

Posteriormente, se procedió al registro del vehículo, cuyos ocupantes eran un hombre y una mujer de 19 y 23 años de edad respectivamente, localizándose en el interior de dos bolsas de viaje unos 52 gramos de hachís, así como pequeñas cantidades de marihuana y MDMA y dinero en efectivo.

Paralelamente a la intervención de las sustancias localizadas, los agentes actuantes recabaron otros indicios, que junto con las sustancias intervenidas, su naturaleza y pesaje , hacían indicar que su destino pudiese ser el tráfico de drogas, por lo que procedieron a la detención de dichas personas como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Detenido, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda, que si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

