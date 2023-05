Arden un vehículo y un contenedor de madrugada en la capital

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar en la madrugada de este lunes 1 de mayo por dos incendios: uno de un vehículo y otro de un contenedor de basura.

En primer lugar, el incendio de un vehículo ardiendo se declaró sobre las 2:35, en la calle Músico Cristóbal de Morales, en el barrio de Las Moreras. Los bomberos pudieron sofocarlo sin que afectara a más coches ni a mobiliario urbano.

Un par de horas más tarde, a las 4:38, recibían aviso por el incendio de un contenedor. Esta vez se tenían que desplazar hasta el barrio de Miralbaida y el fuego pudo ser apagado sin que afectara a vehículos aparcados.

