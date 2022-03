La Universidad de Córdoba entrega sus distinciones Tomás de Aquino 2021-2022

La Universidad de Córdoba ha entregado esta tarde sus distinciones Tomás de Aquino del curso 2021-22 que, en esta edición, han correspondido a Córdoba Ecuestre, la Fundación Provincial de Artes Plásticas ‘Rafael Botí’, el sector de la automatización de la provincia de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’.

En su intervención, tras recordar a los miembros de la comunidad universitaria fallecidos este año y mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano y su sistema universitario, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha comentado que “este acto que hoy celebramos coincide además con las celebraciones por el 50 aniversario de nuestra universidad, ese patrimonio colectivo que nos sentimos orgullosos de ser de cara a la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. Estamos tratando de estar presentes en dicha sociedad, mostrándonos y divulgando nuestra realidad cotidiana”.

Dirigiéndose al personal de la UCO premiado, Gómez Villamandos ha destacado que la Universidad de Córdoba es una universidad “con un decidido perfil investigador, y valoramos particularmente este tipo de reconocimientos, que prometen savia nueva para una sociedad del conocimiento que tratamos de defender desde el sistema universitario”. El rector ha explicado que “siempre ha sido nuestro objetivo fortalecer el vínculo, la presencia de la Universidad de Córdoba en la sociedad. Dar lo mejor de nosotros para Córdoba y su provincia ha sido una obsesión. Sigo creyendo que la sociedad del conocimiento es la única verdadera oportunidad para una sociedad que encadena una crisis tras otra, que afronta retos demográficos, climáticos y económicos nunca vistos, que necesita personas cualificadas más que nunca”.

En cuanto a los galardonados de este año, Córdoba Ecuestre recibe este galardón en su 25º aniversario, por su labor de promoción cultural y económica del caballo, promoviendo la investigación, contando siempre con la Universidad de Córdoba y, particularmente, con la Facultad de Veterinaria. El galardón ha sido recogido por Rafael Blanco Perea, presidente de Córdoba Ecuestre, quien ha manifestado que este premio “es un aval que nos llega en un momento doblemente importante, no solo por nuestro 25º aniversario, sino también por la consecución definitiva de Caballerizas Reales y la puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo”. Blanco ha expresado su intención de que la UCO, que es socio estratégico de Córdoba Ecuestre, sea la entidad que coordine el proyecto cultural y de investigación de este futuro centro.

Por su parte, el premio otorgado a la Fundación Provincial de Artes Plásticas ‘Rafael Botí’ reconoce su trayectoria en defensa y promoción de las artes plásticas contemporáneas, desarrollando múltiples colaboraciones y cesiones de obras con la Universidad de Córdoba, como la reciente muestra ‘Error de cálculo’. Salud Navajas González, presidenta de la Fundación, ha subrayado en su discurso de agradecimiento que este galardón es “un gran estímulo para continuar nuestro trabajo en pro del mundo del arte en la provincia de Córdoba, reconoce el esfuerzo de las personas que han formado parte de la larga trayectoria la Fundación Botí, reivindica la trayectoria del pintor Rafael Botí y el incansable trabajo de su hijo por conservar su legado”.

El sector de la automatización de la provincia de Córdoba ha sido otro de los galardonados este año, en su caso, por generar dinamismo y su apuesta por la innovación y la generación de empleo de calidad, a la vez que trabaja para el desarrollo de iniciativas conjuntas, como el Máster Dual de industria 4.0, investigación y prácticas. El CEO de Deuser, Francisco Adame, ha agradecido este reconocimiento y, como representante del sector de la automatización de Córdoba en la entrega del premio, ha expresado que “la Universidad es una fuente constante de innovación y de transferencia de conocimiento, a través de la OTRI y Fundecor, hacia empresas como las que hoy recogen este premio”. Adame ha destacado que “este grupo de empresas dedicadas a lo que hoy se denomina industria 4.0 generan empleo de calidad y tecnología puntera gracias, entre otras acciones, a esa colaboración constante con la Universidad de Córdoba”. Además, este sector es fuente de contratación de numerosos egresados de la propia Universidad y colabora de forma constante con todas las instituciones y entidades para potenciar el desarrollo de la provincia de Córdoba. Un ejemplo de ello es el trabajo conjunto en la puesta en marcha y vigencia del Máster Dual de la Industria 4.0 y de distintas estrategias de investigación y prácticas. Adame ha destacado el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra como un ejemplo del papel que jugarán las empresas de este sector en una iniciativa clave para el futuro de Córdoba.

El cuarto galardón ha sido para el Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’, también ha sido reconocido por su labor en defensa de los estudios superiores de música, con más de un siglo de vida, desarrollando una leal colaboración con la Universidad de Córdoba en materia cultural y de estudios de posgrado, por ejemplo, el II Concurso Autonómico de Interpretación de Mujeres Compositoras. En nombre del Conservatorio ha recogido el premio su director, Manuel Ureña Delgado, que ha señalado que “esta distinción supone dar visibilidad a nuestro centro y, por ende, a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, así como un gran impulso para seguir trabajando en nuestra demanda, que no es otra que los estudios superiores de música, y todas las artes escénicas, como estudios enmarcados en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, formen parte de la oferta educativa de la Universidad de Córdoba”.

En el transcurso del acto, que se ha celebrado en Salón Juan XXIII del Campus de Rabanales y que ha sido retransmitido en streaming por UCOdigital, también se ha hecho entrega de las placas conmemorativas a los familiares de los fallecidos pertenecientes a la comunidad universitaria. El personal jubilado también ha tenido su momento de homenaje por los años de servicio a la universidad.

Igualmente, han recibido un reconocimiento expreso Antonio José Díaz Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2021, y Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, galardonado por la Cátedra de Flamencología de la UCO. Antonio J. Díaz Rodríguez ha expresado su doble satisfacción por este reconocimiento “tanto por el orgullo de traer a esta institución donde estudié, me doctoré y a la que he podido regresar este Premio Nacional de Historia de España, y por cuanto esto sirve para hacer patente el acierto estratégico y la bondad académica que esta universidad y este equipo rectoral han demostrado en una apuesta firme por la investigación, por la captación, el apoyo y la estabilización de una generación a la que represento”. Fosforito, por su parte, ha agradecido el premio y la labor de la UCO en la promoción del flamenco y ha hecho un emotivo elogio al “cante que también duele, aunque sea un dolor gozoso; al flamenco, que es lo que se canta, y a lo jondo, que es cómo se canta”.

En el acto también se han otorgado los premios de investigación de la Universidad de Córdoba a los investigadores Elia Saneleuterio Temporal (IV Premio de Investigación Poética Pablo García Baena), Rafael del Caño Ochoa (Premio Jacobo Cárdenas); Manuel Toledo Padrón (Premio Abbás Ibn Firnás), Eloísa Clementina López Medina (Premio Gonzalo Miño Fugarolas) y Mª Dolores Montero Caro (Premio Leocadio Martín Mingorance).

El evento ha contado con la actuación virtual del Corro Averroes de la Universidad de Córdoba.

